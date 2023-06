Prodej lístků na MS: štěstí v loterii, vše online i ochrana proti kupčení

Šampionát v Praze a Ostravě zná konečné složení skupin, organizátoři zveřejnili i podrobnosti ohledně vstupenek. Přednostní právo nákupu můžou fanoušci získat prostřednictvím loterie, do níž bude možné se zaregistrovat v červenci. Prodej začne v říjnu nejprve formou denních balíčků rozdělených do tří kategorií. Lístky na jednotlivé zápasy bude možné koupit přibližně na začátku příštího roku.

Pořadatel má nárok na jednu výměnu ve finální podobě skupin. Česko toho využilo. V Praze si tak vedle Finska, Dánska, Norska, Rakouska, Švýcarska a Velké Británie zahraje i Kanada, jež za přemístění z ostravské skupiny přislíbila příjezd velkých jmen. „Lotyši by moc rádi hráli po zisku bronzu v Praze, ale Kanada pro nás byla prioritou. O souhlas s výměnou jsme požádali Američany, ale bylo to bez problému. Jako jedničky skupiny si vybírají kabinu i hotel,“ sdělil manažer sportovní sekce Jan Černý. Druhou skupinu v Ostravě nejspíš ovládnou fanoušci ze Slovenska a Polska, jež se mezi elitu vrací po 21 letech.

Jak se rozdělí balíčky

Vstupenky se budou nejprve prodávat na jednotlivé hrací dny ve třech cenových kategoriích. Nejdražší vstupenky budou stát od 2000 do 5000 korun, přičemž vyšší cena by měla platit na dny, kdy se budou hrát tři utkání. „První kategorie odpovídá prvnímu patru v Praze a všem sektorům v Ostravě kromě rohových,“ přiblížil Petr Bříza. Do druhé kategorie (1500-4500 korun) bude spadat čtvrté patro pražské arény. V třetí kategorii (1000-3000 korun) budou vstupenky do nejvyšších řad v obou arénách, o jejich přesném počtu rozhodne výkonný výbor svazu.