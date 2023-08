Pastrňák je výborný kluk, ověřil si Rulík. Jak to vidí s Krejčím a MS?

První dojem? Bezvadný. Nejsledovanější hokejový kouč v zemi a zdejší největší hvězda se prvně potkali. A hned si rozuměli. „Měl jsem z Davida velmi dobrý dojem. Jestli jsme si sedli navzájem, musí říci on sám, ale z mé strany to platí stoprocentně,“ usmíval se Radim Rulík po prvním setkání s Davidem Pastrňákem, jednou ze superstar celé NHL.

Éra Kariho Jalonena pominula, přichází nový realizační štáb v čele s mužem, jenž se podepsal pod zimní stříbrnou pohádku na šampionátu dvacítek v Kanadě. Jak to má promyšlené s hráči NHL? Co bude ve hře reprezentace podobné jako u Kariho Jalonena? A jak to vidí s Davidem Krejčím, který se netají přáním odehrát poslední zápas kariéry na pražském ledě při květnovém MS? O tom Radim Rulík vyprávěl v rozhovoru pro iSport Premium v Berouně, kam velení reprezentace sezvalo příslušníky zámořské scény.

Do Berouna přijelo 22 hráčů NHL a AHL, s mnohými jste se viděl poprvé. Splnila akce účel?

„Z mého pohledu jednoznačně. Pro první kontakt s hráči NHL jsme záměrně zvolili neoficiální formu setkání. Samozřejmě, že s některými kluky se znám, s některými tolik ne. Třeba Kubu Lauka si pamatuju, jak mi jako malej kluk chodil do kabiny v Chomutově. A to samé Dominik Kubalík v Plzni, když jsem trénoval jeho staršího bráchu… (usmívá se) Než kluky obvolávat, oslovili jsme je s tím, že bychom se mohli někde nezávazně potkat. Kdyby odezva nebyla tak pozitivní, jaká byla, upustili bychom od toho. Ale vyšlo najevo,