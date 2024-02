Veteráni v repre: Jágr zařídil speciální moment, Nedvědův hořký konec i Erat

Hokejista Martin Růžička už dávno oslavil třicáté narozeniny, přesto zabojuje o nominaci na letošní mistrovství světa v Česku. Nebyl by to první případ, kdy by na velké akci reprezentoval národní tým hráč v pozdějším věku. Když na šampionátu v roce 2015 hrál Jaromír Jágr, zvedal ruce až ke stropu haly. Jak si vedli další?