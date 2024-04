Rulík přemítá: Hráč z finále toho má plné zuby, najde sílu válet na MS?

O šancích aktuálně nominovaných hráčů na MS

„Z tohoto výběru mají ti kluci opravdu šanci dostat se až do finálního výběru. Bude záležet jenom na tom, jak se jim bude dařit. Od prvního tréninku se zaobíráme systémovými záležitostmi a věcmi, které chceme, aby nám v Praze co nejlíp fungovaly. Tomu se opravdu hodláme intenzivně věnovat. Samozřejmě máme přípravná utkání, ale teď je pro nás priorita trénink a souhra v něm, ať už se to týká ofenzivních, tak i defenzivních činností na ledě. Od prvního tréninku nám jde o maximální soustředění pro výkon na ledě. Chceme, aby se kluci jevili dobře nejen v zápase, ale i v tréninku. Vyváženost výborné práce v tréninku a v utkáních by pak měla rozhodovat o nominaci.“

O brzkém vyřazení favorizovaných týmů s Čechy napříč Evropou

„Vážně jsem nečekal, že dojde až k takovým turbulencím v Evropě. Tohle dopředu samozřejmě nemohl nikdo vědět. I proto jsem oslovil ještě pár hráčů, kteří tu zatím nejsou. Vypadly týmy, které v dlouhodobé fázi hrály špičku švédské i finské ligy, do toho počítám třeba i Jukurit, který se celou sezonu pohyboval okolo třetího místa, nakonec skončil pátý a hrál s Kärpätem Oulu, s nímž nakonec vypadl. Takže s ním i bratři Kovařčíkovi. Díky nepříliš čekaným výsledkům máme hráče k dispozici o něco dřív, než bych očekával a tak mají šanci zabojovat o mistrovství. Nejsou tu žádní hráči, o nichž bychom řekli, že šanci nemají.“

O tvořícím se jádru pro Prahu, které může být brzy pohromadě

„Určitě je lepší ty kluky mít, než abychom je neměli. Švédská a finská soutěž má případné sedmé finále 5. května, u nás je to 28. dubna, což je podstatný rozdíl. U nás hráčům z finále, byť budou třeba unavení, máme možnost dát jeden nebo dva zápasy na Českých hrách. Ze severských soutěží bychom je měli 5. května a 10. května začíná mistrovství. Což by hlavně pro ně byla obrovská nevýhoda. Z tohoto úhlu pohledu je jednoznačná výhoda, že máme řadu hráčů k dispozici. Samozřejmě jsme jim vyřazení nepřáli, ale tak to dopadlo a pro nás je to takhle lepší, než kdyby šel například Färjestad (s Davidem Tomáškem) do finále.“

O psychologickém aspektu nominovat na MS úspěšné hráče z ligových finále

„To bylo a vždycky je téma pro trenéra, jestli je brát, nebo nebrat. Většinou se ti kluci nebrali, že už byli emočně úplně na prahu a nebyly tam síly. Když se to pak spojí s fyzickými silami (absencí), případně s nějakým drobným zraněním, tak toho má hráč plné zuby a málokdy najde sílu, aby na mistrovství ještě dominoval nebo nastoupil ve skvělé formě. Pokud by se to mělo týkat více hráčů, tak je to podle mě velký podnět k diskuzi. Pokud by se jednalo o jedince nebo o menší množství hráčů, tak je to podobné, jako při nástupu hráčů z NHL po prvním kole Stanley Cupu. Ti kluci toho za sezonu mají strašně moc. Taky to pro ně není jednoduché. Při nepostupu do play off mají nějakých deset dní, aby si odpočali, odfrkli si od zátěže, vyčistili si hlavu a nabrali hlavně fyzické síly.“

O tréninkové práci na herním systému pro MS

„Je to strašně obšírný materiál, hlavně jde o to, aby ofenzivní záležitosti a defenzivní byly v rovnováze. Ne abychom byli dobří dopředu a špatní dozadu. Nechceme se soustředit jen na defenzivu, abychom neměli potřebný kontr. Všemu, co náš systém hokeje obnáší, se chceme věnovat opravdu hodně podrobně.“