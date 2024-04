Gang opět v Praze? Výbor MS vylíčil přípravy a popsal „levné“ ceny lístků

Do posledního místa zaplněná O2 arena sleduje první český duel s Kanadou • Pavel Mazáč (Sport)

Bezpečnostní výbor MS prozradil, jak se připravuje na překupníky

Není to pouze případ šampionátu v Praze a Ostravě. Překupnický gang zdokonaluje svůj přeprodej již pěkných pár let a pravidelně objíždí reprezentační vrcholy sezony. Objevil se například už v roce 2013 ve Stockholmu nebo o šest let později v Bratislavě.

Největší sportovní akce na našem území se blíží a pořadatelé ladí zajištění bezpečnosti. V rámci ní se důkladně zaobírají právě i návštěvou podvodníků s lístky.

„Je to o tom, že naprostou většinu úkolů plní policisté vnější služby. To znamená člen pořádkové policie, dopravní nebo cizinecké policie, a to nejenom na letištích. Máme i službu kriminální policie vyšetřování, která používá pátrací prostředky a techniku. Ne vždy působí s označením policie a pracuje s informačními zdroji,“ popisoval přípravy Vondrášek.

„Zejména je velice aktivní v rámci mezinárodní policejní spolupráce. Takže minimálně zkušenosti s obdobným chováním nelegálně přeprodávajících gangů z posledních šampionátů máme zprostředkované a budeme se tomu velice intenzivně věnovat,“ vysvětloval policejní prezident.

„Určitě budeme potírat bezprostřední prodej vstupenek v okolí arény. Budeme mít na místě hlídky, a to nejenom dobrovolnické, ale i z bezpečnostního štábu. Tomuhle rozhodně chceme zamezit,“ přidal prezident organizačního výboru Petr Bříza.

S předprodejem falešných vstupenek se hokejový příznivci mohou setkat i při jejich koupi na internetu. Proto je důležité si je pořizovat pouze z věrohodných stránek.

„Stejně jako před devíti lety i teď jsme intenzivně varovali všechny zájemce, kteří by se chtěli dostat k lístkům přes druhou ruku. Při internetovém prodeji je velké nebezpečí, že se vstupenky můžou multiplikovat. Tudíž prvnímu příchozímu se vstupenka načte a ostatním poté ne. V tomto ohledu byla důležitá naše edukační role. Zároveň jsme na sociálních sítích monitorovali případné nabídky a snažili jsme se bojovat proti černému prodeji. Věřím, že všichni zájemci jsou s nástrahami obeznámeni a nebudou je kupovat z nedůvěryhodných zdrojů, protože tím riskují ztrátu peněz,“ apelovala bývalá brankářská opora Sparty.

Semifinále budou moct diváci sledovat naživo za 4490 až 5990 Kč. Na zápas o bronz je cenové rozpětí 2490 až 3990 a na utkání o titul budete muset z kapsy vytáhnout 7190, 7990 nebo až 8990 korun. Záleží, kterou ze tří kategorií si vyberete. Pokud byste chtěli finálový duel sledovat z VIP tribuny, budete si muset připravit téměř 15 tisíc. Nejsou to zrovna nejnižší sumy. Tudíž se nabízí otázka, zda právě tyto lístky na zápasy, v nichž nevíte, kdo nastoupí, nemůžou lákat překupníky.

„Cenová strategie je vždycky v kompetenci organizačních výborů. Nicméně když se dostaneme k ceně vstupenek na finálový víkend, tak my jsme je oproti roku 2015 výrazně nezdražovali. Chtěli jsme je udržet na současné cenové hladině, protože jsme si byli vědomi, že kdyby byly ještě dražší, tak to může generovat problémy,“ reagoval Petr Bříza.

„Systém mistrovství světa je časově hodně nabitý, tudíž až se ve čtvrtfinále rozhodne, kdo bude hrát závěrečná utkání, pak mají diváci v podstatě jenom 48 hodin na nákup vstupenek. Pokud je to hodně drahé, odradí je to. Proto jsme se snažili držet velmi podobnou cenu jako v roce 2015 a spíše nižší než na ostatních mistrovstvích světa,“ dodal.

Ceny vstupenek na MS od semifinále

MS 2024

semifinále: 4490 až 5990 Kč

zápas o bronz: 2490 až 3990 Kč

zápas o zlatou medaili: 7190, 7990 nebo 8990 Kč

MS 2015