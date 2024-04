Rulík po výhře: S Tomáškem jsme měli delší rozhovor, jsem za něj strašně rád

Co vám zápas ukázal?

„Bylo to první přípravné utkání po docela dlouhé době. Myslím, že pro některé hráče to nebylo vůbec jednoduché. Například Roman Červenka končil sezonu 4. března a dneska máme 11. dubna. To je víc než měsíc. Skočit do ostrého zápasu po takové době, kdy hráči vypadnou z herního tempa, není snadné. Kluků ve stejné situaci bylo více. Myslím, že jsme se s tím dokázali vypořádat a postupně se lepšit. Výhru jsme si zasloužili, protože Němci neměli moc střel a vzadu jsme si to zodpovědně rozebrali. Byli jsme trpěliví.“

Zmiňujete, že to bylo první utkání po dlouhé době. Pohyb ovšem nebyl vůbec špatný. Souhlasíte?

„Pohyb tam byl. Bylo to i díky soupeři, protože nepřijel se slabým týmem. Bylo to svižné, za což jsme rádi. Je to nejlepší způsob, jak se co nejrychleji dostat do tempa.“

Co říkáte na Davida Tomáška, který vstřelil hattrick a celkově má v sezoně za národní tým už 8 gólů?

„Když jsem mu volal do Švédska třetí den po vyřazení Färjestadu, byl z neúspěchu psychicky poznamenaný. Promluvil jsem s ním nejen o hokeji, ale i o situacích, které v životě sportovce nastávají. Rozhovor jsme měli delší a jsem strašně rád, že je v týmu a v přípravě. Kvalitu prokazoval už během sezony v reprezentaci i ve švédské lize, kde vyhrál nejlepšího střelce. Potvrdil ji i v úvodním zápase. I když ho vyřazení zasáhlo, dal se po třech trénincích dohromady a předvedl velmi dobrý výkon.“

V čem váš tým dominoval?

„Nechtěl bych říct, že jsme dominovali, ale šlo na nás málo střel. Byli jsme poctiví ve hře dozadu. Němcům jsme toho moc nedovolili. Byly chvilky, kdy jsme zaváhali třeba za brankou, ale dokázali jsme zareagovat. V tomto případě to byl Michael Špaček. Celkově jsme hráli, jak bychom si představovali. Snažili jsme se být silní do útoku i do obrany.“

Je balanc mezi útokem a obranou to, na co se chcete soustředit?

„Pracujeme na tom.“

Soupeře jste nepustili ani jednou do přečíslení. To asi trenéra potěší.

„Musíme to vzít s pokorou. Před námi je velká práce a velký úkol. Tenhle zápas byl vykopnutí ostré přípravy. Jsme rádi, že jsme ho zvládli. Pak je chuť do práce větší. Pro atmosféru a klima je to nejlepší.“

První nulu si připsal Dominik Frodl. Jak se vám líbil jeho výkon?

„Dominik pokryl všechny skryté střely a působil na mě velmi jistě. Beci mu pomáhali kolem brankoviště. Byla to práce všech hráčů.“

Debut si odbyl bek Jakub Sirota. Nasadil jste ho i do přesilovkové formace. Jste spokojený s tím, co předvedl?

„Jsme tým, tudíž se mi tolik nechce mluvit o jednotlivcích. Na sobotní zápas bude zase v jiném složení a prostor dostanou další hráči. Sirota hrál, co v Olomouci. Taky tam měl prostor. Vždycky chceme využívat hráče stejně jako v klubu. Nechceme, aby měli v národním týmu jinou roli. Ve složení, které jsme na tento zápas měli, jsme se rozhodli, že mu prostor dáme. Když zlepší střelu, bude to hráč s velkou budoucností.“