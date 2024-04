Nová éra Zimáku. Kovařčík o kariéře, Třinci, síle Pardubic a jiné Spartě

Zimák vstupuje do nové éry. Spouštíme platformu zimakpodcast.cz, na které pro vás připravujeme celou řadu nového a exkluzivního obsahu. A hlavní díl Zimáku už jede v nových kolejích. Polovina dílu otevřená - ale stále nabitá a plnohodnotná. A polovina zavřená - a tam se pustíme ještě víc do hloubky než dřív.

Naším prvním hostem v novém formátu je Ondřej Kovařčík. Jeho cesta je přitom nesmírně zajímavá. Jak sám říká, od průměrného hokejisty, který ovšem vyhrával tituly s Třincem, šel spolu s mladším bratrem do neznáma. Finsko není štace, do které se chodí kvůli penězům. On se ale chtěl herně vyvinout a jednou třeba táhnout svůj tým jinde. A třeba se mu to už velmi brzo poštěstí.

Mimořádně zajímavý a přemýšlivý hráč nás v novém Zimáku zavedl přímo do kuchyně všech tří kandidátů na finále. A zároveň totálně odskočených týmů v extralize. Ondřej Kovařčík z extraligy odešel už před dvěma lety, ale s třineckou kabinou je doteď v blízkém kontaktu. Se Spartou odvedl spoustu tuhých bitev a dobře vidí, jak se od neúspěšných pokusů zkonsolidovala a vede sérii nad Oceláři.

U Pardubic zase vnímá sílu, jakou Dynamu dodal Václav Varaďa a teď v tažení pokračuje Marek Zadina. „Myslím, že se to nedá ani srovnat. My jsme měli dobrý tým, ale Pardubice mají obrovskou kvalitu na všech postech. A herně? Ještě když tam byl Venca Varaďa, bylo to úplně jako v Třinci, ale teď tam trochu vidím změny,“ popisuje Kovařčík. Jaké? Ty popisuje v premiové části Zimáku.

Kromě toho jsme ale společně se stálými členy Zimáku upřímně probrali i propírané téma disciplinárky. „Já jsem z toho úplně vyřízenej, co se děje,“ přiznává Michal Mikeska. „Nebaví mě to. Vychovával bych hráče a trenéry v základní části a ukazoval jim, za co je čeká určitý postih. Ale v play off má být trochu popuštěná brzda. Musíš čekat, že to půjde za hranu.“

A redaktor Sportu Pavel Ryšavý přidává: „Po každém zápase řešíme, že nějaký hráč má dostat tři, čtyři zápasy. Podle mě je to hrozně únavné.“

Spolu s Ondřejem Kovařčíkem jsme ale řešili i to, jak hráč řeší dilema, zdali vyhrávat tituly, nebo se herně posouvat. Jak hráči vnímají tvrdé trenéry nebo to, jak se dívá na život po konci kariéry. „Chci být po kariéře ještě úspěšnější než dnes,“ líčí Kovařčík. A taky jak funguje na twitteru. „S klukama si pořád posíláme nějaké odkazy, sleduju ten český rybníček. Posouvá se to hodně,“ popisuje. Pomáhá hokejistovi být na sítích? „Ne, jen jsem pořád nasraný,“ směje se Kovařčík.

0:00 Disciplinárka. Proč vykopala jámu, do které spadla celá extraliga a jak z ní ven. Co nejnovější tresty?

17:54 Válka Sparta - Třinec a odstřelená špička ligy. Co stálo za kouzlem Třince v play-off?

42:20 Je už Zadina hotový trenér pro Pardubice i na příští sezonu? V čem se vypracoval jako kouč?

81:18 Jak se Kovařčík jako hokejista a člověk posunul ve Finsku?