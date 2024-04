Tomášek po hattricku bez čepic: Lidi za ně platí, proč by je házeli na led

Vstřelil jste první hattrick v národním týmu. Lépe asi příprava začít nemohla viďte?

„Je to pěkný pocit. Zvlášť když to pomůže vítězství. Jsem rád i za Frodlíkovo (Dominik Frodl) čisté konto.“

Tři góly, očekávaly se čepice a na led přilítla jen jedna. Zaregistroval jste to?

„Ani jsem to nesledoval. To je v pohodě. (usmívá se) Já to chápu, lidi si za čepici zaplatí, tak proč by je tam házeli. (směje se) Děkuju tomu jednomu člověku, který ji tam hodil. Moc mě to ale netrápí.“

Měl jste hattrick v hlavě?

„Ani ne. Někdy je den, kdy máte štěstí. Oni při hře bez brankáře udělali chybu, Honza Ščotka to parádně zastavil a pak už bylo i o štěstí, že na mě bek vystartoval.“

Výrazně si říkáte o nominaci. Vnímáte to?

„Samozřejmě jsem rád, že to šlape v nároďáku i v klubu. Bohužel až na to vypadnutí. Je to týmový sport a spousta věcí se v něm musí sejít. Měl jsem dobrou lajnu dneska i ostatní turnaje. Kluci mi hodně pomohli.“

Při druhém gólu jste ujeli s Romanem Červenkou. Jak se vám prostor otevřel?

„Oni špatně vystřídali a já jsem viděl, že mě Červus zaregistroval. Nahrál mi krásně, takže víceméně jeho gól. Pro mě to bylo jednoduché.“

Je takovýto povedený zápas dobrá náplast na vypadnutí s Rögle?

„Ano. Vypadnutí jsem si dlouho probíral v hlavě. V play off se potřebuje sejít strašně moc dílků a všech pětadvacet hráčů. To se nám nestalo. Někdy to tak je. Musel jsem trochu zapracovat na přenastavení a odpočinku, aby mě to nestáhlo dolů.“

Pociťujete, že máte formu celou sezonu?

„Snažím se hrát celý rok podobně. Nezastírám, že mi v hodně věcech pomohlo Švédsko a Färjestad. Drží zdraví, což je důležité. Oproti loňskému ročníku jsem odehrál všechno. Snažím se prostě zlepšovat.“

Měnil jste něco v přípravě?

„Snažím se dělat věci pořád podobně. Zapracoval jsem na pár věcech v mentálním nastavení, protože i když je to klišé, je to o hlavě. Možná víc střílím, dřív jsem naopak nahrával.“