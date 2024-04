Dáme ti gól, vzkazují Bedard a spol. Sázky asi proběhnou, reaguje Mrázek

Z trojice gólmanů NHL, kterou vzal kouč Radim Rulík do finální fáze přípravy na MS v Praze, má Petr Mrázek (32) nejblíže k pozici startovací jedničky. V Chicagu odchytal 56 zápasů, drželo mu zdraví. „Na šampionátu ti dám gól,“ vzkázal mu veřejně Connor Bedard, (už) slavný osmnáctiletý spoluhráč z Black Hawks. „Vyhrožují“ mu i další. „Taky Seth Jones (obránce USA) to říkal, pokud s nimi budeme hrát v play off,“ pousmál se ostravský rodák po prvním tréninku v Brně.

Je výzva vychytat útočník Connora Bedarda, nastupující hvězdu světového hokeje?

„I Kurashev (útočník Švýcarska) něco takového prohlašoval. A Seth Jones. Nějaké sázky asi proběhnou. Ale jako gólman se nemůžu dívat na to, kdo je na ledě a kdo střílí. Musím být pořád soustředěný.“

Do Česka se chystá víc hráčů z Chicaga. Ptali se vás na něco?

„Hodně z nich už v Praze bylo. Foligno sice nejede, ale říkal všem klukům, jak je to skvělé město a že si to užijí. Seth Jones měl nějaké řeči na Ostravu, které jsem se mu snažil vyvrátit. (úsměv) Bude fajn, že je tady uvidím. Určitě s nimi po mistrovství někam zajdu.“

Do Ostravy, kde odehraje základní skupinu výběr USA s Jonesem, by asi elitní Kanaďané nepřiletěli, že?

„Je fakt, že takhle nablýskaný tým by do Ostravy asi nepřijel.“

Jak se vůbec chytá proti Bedardovi?

„Jeho největší přednost je čtení hry. K tomu je chytrý na puku. Musíme si na něho dávat pozor.“

Jsou Black Hawks jeho tým?

„To si nemyslím. Na to je strašně mladej. Kanada si tyhle věci pohlídá, aby nebyl v moc velkém zájmu médií. Myslím, že pojede nějaké velké jméno, možná Crosby, aby se strhla pozornost na někoho jiného. Connora ještě nemůžeme srovnávat s Matthewsem, McDavidem nebo McKinnonem.“

Těšíte se na domácí turnaj?

„Jsem rád, že sezona, která proběhla podle představ, ještě může pokračovat. Letos jsem si užíval hokej tak, jak už hodně dlouhou dobu nepamatuju. Základ byl být zdravý, což mi vyšlo na jedničku. Doufám, že to tak ještě tři čtyři týdny zůstane. Minulý týden jsme přiletěli z Chicaga, doma jsme museli zařídit nějaké věci, párkrát jsem si zahrál golf. Deset dnů jsem trošku vypnul od hokeje, ale už bylo na čase, se tady ukázat, jít na led a trénovat.“

Jak vnímáte konkurenci Karla Vejmelky a Lukáše Dostála?

„Konkurence je zvlášť u brankářů hodně důležitá. Uděláme si mezi sebou pohodu, aby to šlapalo. Užijeme si to. Věřím, že úspěch začne dobrou partou. Pak můžeme dokázat cokoliv.“

Za jak dlouho si zvyknete na evropská kluziště?

„Je to něco nového. Byl jsem trošku překvapený, jak je led široký. Ale za pár tréninků nebude problém si zvyknout. Mistrovství v Česku je unikátní věc pro fanoušky a naše rodiny. Budeme se samozřejmě snažit vytěžit z toho co nejvíc. Nesmíme si na sebe připouštět tlak. Musíme jít a hrát to, co umíme.“

Kontrakt v zámoří máte až do roku 2026. Dává vám to klid a jistotu?

„V prosinci začaly spekulace ohledně smlouvy. Jsem rád, že jsem měl v lednu vyřešeno. Mohl jsem se soustředit na zbytek sezony a mistrovství světa. Věřím, že Chicago půjde nahoru a budu součástí něčeho speciálního. Letos jsme měli mladší tým než loni. Věřím, že klukům nabyté zkušeností pomůžou. Čekám, že se kádr pročistí, podepíšou se noví hráči. Klub má hodně draft picků. Myslím, že se bude i trejdovat. Věřím, že se postaví takové mužstvo, na jaké bylo Chicago zvyklé.“