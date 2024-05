Česko - Finsko 1:4. Prohra na úvod turnaje v Brně i s posilami z NHL

Reprezentace v Brně vstoupila do Českých her zápasem proti Finsku • Pavel Mazáč / Sport

Reprezentace v Brně vstoupila do Českých her zápasem proti Finsku • Pavel Mazáč / Sport

Tomáš Nosek nastoupil proti Finsku vedle klubového spoluhráče z New Jersey Ondřeje Paláta • Pavel Mazáč / Sport

Uznávaný fanoušek a bavič Cameron Hughes navštívil úvodní duel Českých her • Pavel Mazáč / Sport

Dominik Kubalík se snaží dostat do šance • Pavel Mazáč / Sport

Čeští hokejisté vstoupili do Českých her v Brně porážkou s Finskem 1:4. Připsali si tak v sedmém utkání závěrečné přípravy na mistrovství světa v Praze první porážku po úspěšných dvojzápasech s Německem, Rakouskem a Slovenskem. Celkově se vítězná série svěřenců Radima Rulíka v součtu s duelem se Švýcarskem na závěr únorových Švédských her zastavila na sedmi zápasech. V sobotu nastoupí Češi proti Švédsku od 16:00.