Posily z NHL pod lupou: Kdo leží, nebruslí. Nosek už rychlý nebude

Do úvodního zápasu Českých her v Brně nastoupily za hokejovou reprezentaci i posily z NHL. Na vítězství proti Finsku to nestačilo, zrodila se porážka 1:4. Třeba u obránce Radko Gudase ale trenéři mohli vidět, že není třeba dál zkoušet. Krok k nominaci na MS v Praze ale udělal i mladík David Špaček. Jak si vedly další nové tváře?

Pohybem stíhal v klidu, když v první třetině hrál český tým nejlépe, bylo ho vidět. S kotoučem působil sebevědomě, věřil si. Aby zaujal a jako pravák se dostal do nominace, musí přeskočit zkušenější beky, a jde na to dobře. Vzadu neměl problém, při power play začal gólovou akci.

Hned naznačil, co dovede. S pukem je silný, šéfoval přesilovce. Ve druhé třetině nebezpečně pálil z křídla. Při absenci Romana Červenky vedl mužstvo do bitvy v roli kapitána. O jeho nominaci není pochyb. Bude patřit ke klíčovým mužům Rulíkovy sestavy pro všechny ofenzivní herní situace.

Filip Zadina

Hrrr do střelby

Čas: 13:40

Body: 0

Střely: 5

Co nejrychleji se všechno snaží dostat do brány. Je hladový, chce pálit a dávat góly. On rozhodně neskončí s pukem na holi v rohu. Dobře si hledal pozici pro střelu při přesilovce, umí se do puku položit z první. Mínus je, že žádné jeho dělo neskončilo v síti. Vidět byl hlavně ve druhé třetině.