Tomášek o boji s defenzivou Švédů: Udělali jsme pro úspěch všechno

Matěj Stránský se tlačí do české šance před švédskou brankou Filipa Gustavssona, v pozadí Ondřej Beránek • Pavel Mazáč (Sport)

V hokejové hale bylo teplo jak v pekle. Švédi z něj proti Česku vyválčili výhru 2:0, když druhý gól vstřelili do prázdné brány. „Dobrý test, výborný a náročný,“ komentoval utkání útočník David Tomášek. Lilo z něj, velké vedro bylo i v útrobách haly. Soupeř proti národnímu týmu nasadil většinu svých útočníků z NHL, ale spíš se bránil a ubránil.

V čem bylo tak těžké se prokousat ke gólu?

„Moc toho vzadu neotevřeli, nejvíc asi ve druhé třetině, tam jsme si zasloužili dát gól. Zmáčkli jsme je pak na konci při šest na čtyři, ale nedaří se nám defenzivu prostřelit. Buď ránu zblokují, nebo se nedostaneme k odrazům. Mají velké beky a hodně kvalitní tým, který chce jít na zlato. Podmínky byly těžký, nevybízely ke krásnýmu hokeji, takže jsme se museli přizpůsobit. Ale asi to chtělo si taky víc věřit a něco si zkusit.“

Těžkými podmínkami myslíte vedro a evidentně horší led?

„Jo, ale to je pro oba stejný. Oba týmy se s tím musí umět nějak poprat, možná pro kombinaci je to jen horší. Švédi zvládli stejně gól dát, my tam dvě takové situace měli, kdy zaspali. Ale bohužel se nám to využít nepodařilo.“

Dost jste s rozhodčími na začátku řešil buly. O co šlo?

„Eiksson Ek je top hráč z NHL, na začátku mi tam dost chodil tělem, měl jsem s ním problémy. Ale podařilo se mi to trochu rozhodit a poslední vhazování, které jsem proti němu chodil, už se povedly. Byl to lehce záměr, abych našel svoji hru a našel cestu, jak nad ním uspět.“

Kouč Rulík si pochvaloval, jak jste dřeli. Na druhou stranu, v Brně jste dali jeden gól za 120 minut. Nemůže to být i tím, že se hlavně bojuje o místa, ale nevěnuje se tolik péče konkrétním souhrám a formacím?

„Může, ale taková je situace. Je nás tady hodně, všichni bojujeme. Nasazení je obrovský, všichni se rveme o místa. Možná chybí klid, protože jde o hodně. Ale nevymlouval bych se na to, že Švédi čekají už jen na pár hráčů. Každý tým se snaží udělat maximum, myslím, že jsme udělali všechno pro úspěch. Chyběl odraz a možná ještě kvalita, tak to někdy je. Jen zase teď je ještě ideální doba, aby se tyhle věci objevovaly.“

Dva hráči tým opustili před víkendem. Máte nějaký vnitřní pocit, jestli jste soupisce pro MS blíž, nebo dál?

„Za sebe to vidím pade na pade. V sezoně něco objezdíte, pak je dlouhá příprava před mistrovstvím, do toho se nějak vyvíjí NHL. Tu neovlivníte. Snažíme se hrát podle toho, jak trenér chce, všichni s maximálním nasazením. Pak se prostě jednou uvidí.“

Ovlivní nějak náladu dvě porážky a absence gólů na turnaji?

„Nemyslím si, Euro Hockey Tour byla výborná. Padalo nám to tam, do přípravy přijíždí hodně kluků, je tady speciální rok, kdy hrajeme MS doma. Může se to všechno nějak projevovat, ale neviděl bych v tom nic víc.“