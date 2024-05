Reichel: Hráčů je moc, čekal bych jen na Pastu. Vrána pomůže, ale když...

Nejpočetnější realizační tým v historii, 37 hráčů jen při poslední prověrce na Betano Hockey Games. Před startem mistrovství světa bude dost hráčů zklamaných, až se nevejdou. Všechno ale má směřovat k tomu, aby na konci šampionátu bylo co nejvíc radosti. „Myslím, že asi z osmdesáti procent je jasné, kdo by měl jet,“ míní Robert Reichel, který jako hráč získal v roce 1992 dosud poslední medaili na domácím šampionátu a byl kapitánem světových šampionů. Coby asistent Patrika Augusty letos po senzačním obratu s Finskem získal bronz s dvacítkou.

Český výběr pro mistrovství světa se rodí hodně zeširoka. Na turnaji v Brně chtějí trenéři aspoň jednou prověřit všechny a šanci dostane každý. Jako to vnímáte vy?

„Myslím si, že hráči, které nominovali, asi z osmdesáti procent vědí, kdo by měl jet na mistrovství světa a kdo neměl. Rozhoduje se o dvou, třech místech v útoku a obraně. Jde o to, jestli je dobré někomu dát jeden zápas a někomu dva. Z mého pohledu je tam hráčů moc. Nechci trenérům fušovat do práce, ale takhle to vidím já. Když jsem měl možnost pracovat před mistrovstvím světa v Bratislavě (2019) s Milošem Říhou, tolik hráčů jsme neměli. A teď, když jsme s Patrikem Augustou dělali dvacítku, chtěli jsme vzít skoro hotové mužstvo plus nějaké dva, tři, čtyři hráče navíc. Už jsme zhruba věděli, kdo bude nominovaný. Myslím, že trenéři nároďáku to vidí podobně.“

Už jsou tedy víceméně rozhodnutí, koho vezmou?

„Nevěřím, že nemají představu, kdo by měl jet na mistrovství světa. Určitě však vyčkávají, jak se vyvine série Boston - Toronto. David Pastrňák může mužstvo diametrálně otočit a posílit ho, tedy kdyby mohl přijet.“

V play off se zatím moc neprosadil. Trefil se jednou, měl dvě nahrávky na góly do prázdné brány.

„Dobře, ale pořád je v něm něco jiného, výjimečného. Už předloni ve Finsku udělal obrat. Mužstvo nebylo v turnaji kdovíjak dobře nastavené, přiletěl Pasta a změnilo se to. Počkat na něj má cenu, každopádně 37 hráčů jako na začátku turnaje v Brně je z mého pohledu hodně.“

Jak by pomohl bostonský spoluhráč Pavel Zacha?