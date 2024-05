Sestava na Švýcary? Rulík a spol. ji budou do noci řešit. Musí přijít řez

Rulík se snaží působit navenek klidně. Co se odehrává v jeho hlavě, kde se přehazují jména zleva doprava? Ví maximálně on a zbytek realizačního týmu. Koncovka české sestavy zatím drhne, i když třeba Ondřej Kaše, Jakub Vrána nebo Jáchym Kondelík vypadali proti Švédům celkem ostře. Český tým přestřílel soupeře 34:12, měl převahu.

Náznaky vidíte, příležitosti se ztuha rýsují. Česko narazilo na dobře zorganizovanou finskou defenzivu a pak na vysoké švédské zadáky. Na mistrovství světa se nakonec dostane 22 hráčů do pole, nyní je v Brně stále 35 bruslařů. Převis je stále celkem velký, do toho je třeba i počítat s vývojem za mořem. Tím pádem nevyskakují zatím jména, která mají TOP formu. Na beton nedovedete říct, kdo by měl vedle koho hrát proti Finům. Variant je hodně. Hledá se, testuje se. Neladí se ideální soupiska.

„Zhruba od 10. minuty se hra se Švédskem srovnala a moc jsme jim toho už nepovolili. Kluci opravdu bojovali, nechali na ledě hodně sil, snažili se, šli za tím, aby zápas dneska dopadl dobře pro nás,“ byl Rulík s přístupem spokojený.

Jenže? Góly se nedařilo střílet Finům, nešlo to ani s promíchanou sestavou proti Švédsku. „Když se takhle bude pracovat, tak si myslím, že…,“ nadechl se kouč. Ale myšlenkami se posunul jinam: „Teď je náš zájem, abychom udrželi dobrou atmosféru v týmu, aby hráči neměli hlavy dole. Pořád je to příprava. Nechci to nějak zlehčovat, ale každopádně když půjdeme touto cestou, tak si myslím, že branky přijdou.“

Po nedělním zápase se Švýcarskem (16.00) ho čeká největší řez v nominaci. „Myslím, že se to dělá líp. Protože když se vyhrává, je to těžké,“ odvětil na dotaz, zda mu situaci zhoršuje stav, že se tým nemůže prosadit. Každopádně ho čekal dlouhý sobotní večer, který se taky možná protáhne do nedělního rána i pro celý jeho štáb. „Sedneme si teď na to, budeme o všem diskutovat, bude to trvat,“ říkal po zápase.

Podle sestavy na Švýcary možná půjde určit, kam se myšlenky realizačního týmu posunuly přes noc. Půjdou do akce hráči, kteří jsou na hraně? Nebo už spíš vystřelí Rulík ven jména, která si chce potvrdit a jen případně ujasnit malé otazníky? „Počkejte si na neděli, kdy oznámíme sestavu. Teď nemám víc, co by k tomu řekl,“ dodal pouze kouč.

Všechny hráče, kteří v Brně zatím nastoupili, pojí velký zápal, ale zároveň zaseknutá palba. Na druhou stranu vidíte, že národní tým úplně neplánuje odhalovat svoje záměry pro finální turnaj, což taky nepomáhá k aktuálně lepší koncovce.

Při hře 6 na 4 proti Švédsku bylo cítit, že tým drží dobře puk, krouží, ale neobjevila se žádná situace, ze které byste řekli, že musela skončit gólem. Reálně platí, co Rulík řekl před turnajem. Nikdo nemá místo jisté, nikomu ho neslíbil.

„Já si ale nemyslím, že by naše absence gólů měla něco společného s tím, že nám chybí souhra. Myslím, že je to o kvalitě soupeře,“ odvětil hlavní trenér.

Z velkého počtu jmen nakonec potřebuje vytvořit co nejsilnější skupinu, která se posune za necelý týden dál. „Při hře šest na čtyři jsme si nevyhověli, kluci i říkali, že byl horší led. Nedali jsme si puk dobře, zakončení jsme měli sehrát lepší, na to se vůbec nevymlouvám. V jedné naší přesilovce jsme taky měli být nebezpečnější. Na tom budeme pracovat, a věříme, že jak jsme se zlepšili od minulého zápasu, tak budeme pracovat na zlepšení. To je cesta,“ dodal Radim Rulík na závěr.