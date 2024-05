Palát učí Ďábla: New Jersey nahoru nevyskočilo. Česko má lídra pro MS

Matěj Stránský se tlačí do české šance před švédskou brankou Filipa Gustavssona, v pozadí Ondřej Beránek • Pavel Mazáč (Sport)

New Jersey mají jeden z nejtalentovanějších týmů v NHL. Klub se točí kolem jedniček drafu 2017 a 2019 Nico Hischiera s Jackem Hughesem. Brzy má přijít doba, kdy se zakousne do boje o Stanley Cup, a právě proto si pořídil Ondřeje Paláta. Dvakrát vyhrál pohár s Tampou, je ceněný jako osvědčený válečník. Jenže tentokrát Devils zažili nečekaně bídný ročník bez play off. „Třeba nás to posune,“ věří český reprezentant. Národní tým díky tomu získal lídra pro MS.

Za mořem si Ondřej Palát vybudoval respektovanou pozici. V základní části pracuje, sbírá body, získává svým hokejem prostor pro další ofenzivní hráče. V play off? Umí nakopnout ještě vyšší stupeň, střílí hodně gólů, rozhoduje zápasy. Tampa by se ho nikdy nevzdávala. Kvůli platovým stropům ale musela, v létě 2022 podepsal útočník kontrakt s New Jersey na 6 milionů dolarů ročně.

Je jasné, co po něm organizace plná talentu a mladých hvězdiček chce: nauč vyhrávat naše borce, kteří dovedou dělat nejkrásnější kličky a žabkami nahrávat přes les hokejek. „Nebyla to dobrá sezona, hodnotili jsme ji negativně. Škoda, protože minulý rok nám vyšel, ale máme mladý tým. Někdy to taky musí přijít,“ zavrtěl Palát hlavou nad 81 body v základní části a čtvrté nejhorší pozici ve Východní konferenci.

Před rokem Devils přešli přes první kolo play off. Teď se k němu ani nepřiblížili. „Chcete ho udělat každou sezonu. Ale i s Tampou se nám stalo, že jsme tam neprošli,“ ukazuje ovšem Palát nadhled. Už si taky něčím prošel. „Pro mladší kluky i pro organizaci je tenhle jeden krok zpátky taky užitečný. Podíváte se dozadu, proč to nevyšlo, posunete se v pohledu na hokej,“ myslí si.

Ví, že třeba v Tampě se taková věc vyplatila. V roce 2019 tým válel, vyhrál základní část a v prvním kole play off vybouchl s totálním outsiderem, ven ho vystřelil Columbus. V dalších dvou letech se pak slavil Stanley Cup.

„Musíte hrát víc z obrany, nemůžeme jen dávat góly a vykašlat se na defenzivu. To bychom mohli mít vzadu Vasiho (Vasilevského – brankáře Tampy), a ani on by nás nezachránil,“ dává Palát svůj pohled na vítězný hokej. „S odstupem času je potřeba se zaměřit na věci, které nám nešly, a posunout se nahoru,“ věří, že Devils se od nepovedené sezony odrazí.

Táhne je jeden z nejtalentovanějších hráčů v lize Jack Hughes. Na konci sezony jen musel na operaci, nedohrál ji. Ale v něm má klub hráče, který pravidelně může sbírat 100 bodů a víc. Vzadu postupně začnou dorůstat Luke Hughes a Šimon Nemec. Palát je ve 33 letech nejstarším útočníkem týmu. „Jack Hughes je skvělý kluk, hrozně talentovaný a hodně si na ledě věří. Ale i on musí někdy trochu couvnout,“ může si Palát dovolit upřímnost. „Máme v něm neskutečného hokejistu a celkově je kolem nás starších hodně šikovných hráčů, kteří mohou dost vyrůst,“ těší se na budoucnost Devils.

Než na ni dojde, zkusí dát svoje schopnosti k dispozici národnímu týmu. Na turnaji v Praze by měl patřit mezi největší české hvězdy. Ne kličkami, žádnými efektními kousky. Je silný u mantinelů a jak buldok protlačí všechno kolem brankoviště za čáru. Šampionát bude jeho čtvrtou velkou reprezentační akcí. Poprvé se představil na olympiádě v Soči v roce 2014. „Tam jsem byl hodně mladý, kolem mě samé české legendy jako Jaromír Jágr, Patrik Eliáš, Petr Nedvěd, David Krejčí a další. Užíval jsem si, že můžu hrát vedle nich. To samé pak Světový pohár,“ vybavuje si. Teď má pozici jednoho z šéfů týmu on.

Ondřej Palát

základní část

průměr bodů/zápas: 0,64

průměr gólů/zápas: 0,22

play off

průměr bodů/zápas: 0,67

průměr gólů/zápas: 0,34