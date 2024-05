Francouzi „naštvali“ Slováky. Na MS berou oporu z KHL, již dřív vyloučili

Velké a žhavé téma to bylo na Slovensku. Zrušit bojkot pro hokejisty z ruské KHL, nebo je na mistrovství světa do Prahy a Ostravy dál nebrat? Politické špičky východních sousedů chtěly blok zrušit, ovšem v konečné nominaci nakonec žádný slovenský hráč z KHL není. Překvapivě jinak to vyřešili Francouzi. Jednoho z klíčových borců národního týmu, zkušeného útočníka Stéphane Da Costu z Jekatěrinburgu na šampionát pozvali. A hlavu si s tím tradičně nelámou Kazaši, ti mají na předběžné soupisce hned čtrnáct borců z KHL.