Výzva? Slováci nechápou sudí. Jsou špatní všude, zlobil se Slafkovský

Mistrovství světa rozjeli slovenští hokejisté mizerně. V zahajovacím duelu podlehli Německu 4:6, srazily je zbytečné fauly, laciné chyby ve hře dozadu i nesprávná coach's challenge. Trenéři si ji brali po první brance Dominika Kahuna v přesilovce pěti proti třem. Gól platil a za chybné rozhodnutí Slováci šli znovu do tří. To ubránili a v pokračujícím oslabení dostali druhý gól. Po zápase si stáli za tím, že rozhodnutí ohledně trenérské výzvy bylo správné a první branka platit neměla.

„Nemyslím, že to byl přílišný risk,“ komentoval trenérskou výzvu v oslabení útočník Juraj Slafkovský. „Když hráč stojí v brankovišti a sekne do brankáře, je to podle mého chyba rozhodčích. Bohužel, ti jsou špatní všude.“

Slafkovský spolu s trenérským štábem poukazoval na počínání Yasina Ehlize v brankovišti. Jednak byl v gólmanově vyhrazeném prostoru a potom i dvakrát hokejkou sekl po betonech Stanislava Škorvánka. Teprve pak přišla Kahunova dorážka.

„Náš video kouč si myslel, že to bylo postavení útočícího hráče v brankovišti,“ krčil rameny Pavol Regenda. „Bohužel to rozhodčí posoudili jinak, dostali jsme další dvouminutovku. Ale mohlo to dopadnout tak, že bychom ten gól zrušili a bylo by to lepší pro nás. Zkusili jsme to, ale nevyšlo.“

Brankář Škorvánek přiznal, že byl z videa překvapený. Sám za sebe by se na dodatečné posouzení neobracel. Ránu do betonů prý ani necítil a v zákrocích ho to neovlivnilo. „Nechal jsem to na trenérech,“ glosoval brankář.

Asistent trenéra Peter Frühauf také nemluvil o zbytečném risku při výzvě. „Viděli jsme to úplně jasně, kontakt v brankovišti,“ popisoval. „Stano (Škorvánek) nemohl udělat zákrok, kterým by zachránil gól. Bylo to pro nás úplně jasné. Nevím úplně přesně, na základě čeho se rozhodčí rozhodli a jak se rozhodli. Podle toho, co jsme viděli na brífinku IIHF, který jsme měli, bylo tohle jasné bránění brankáři v zákroku v brankovišti.“

Doplnil, že i hráči to viděli stejně. „Pochybovat musíte vždycky, těch situací je hodně,“ říkal Frühauf. „Někdy má hráč nohu centimetr tam, jindy centimetr jinde. Ale pokud je v brankovišti a brankář kvůli němu nemůže jít do slajdu… Byli bychom strašně bojácní, kdybychom do toho nešli. Chalani to viděli stejně a to oslabení tři na pět následně odbránili fantasticky. Nechtěli jsme zradit chlapce tím, že bychom se báli.“

Z kontroverzní situace byl rozladěný i zkušený Libor Hudáček. „Nerozumím, proč gól platil,“ říkal útočník. „Nevím, nechápu to. Hrál do betonu, do lapačky, snažil se dát gól bez puku a zamezil brankáři v zákroku, proto jsme coach's challenge brali. Dobrá volba od trenérů, všichni jsme to nechápali.“

Na jednu spornou situaci se Slováci pochopitelně nevymlouvali. Dobře ví, že chyb bylo moc a do dalších zápasů musí být lepší. „V první třetině jsme byli zaskočení, nehráli jsme, co chtěli,“ glosoval obránce Martin Fehérváry. „Nemyslím, že to byl stres, spíš jako bychom byli ospalí. Nebyli jsme úplně zodpovědní v obraně, bylo tam víc přečíslení. Zbytečně si komplikujeme práci vzadu, těžko se pak hraje. Škorvy (Škorvánek) podal dobrý výkon, my musíme být vzadu zodpovědnější!“

Klíčovým momentem duelu nejen podle Fehérváryho byla třetí branka Německa. Přišla po špatném odraz od nohy Petera Čerešňáka a chybě v obraně. Těsně před koncem druhé třetiny a chvíli poté, co se Slováci dostali z 0:2 na 2:2. „Blbě odražený puk. Škoda. Jeden gól jsme dostali do prázdné, dva v oslabení, to se pak těžko dobíhá.“

Podobně mluvil i Libor Hudáček. „Němci hráli šikovně, spolu v pěti, přehráli nás. My jsme se v defenzivní práci někdy zapomněli a nebyli jsme tam, kde jsme měli být. Dotáhli jsme to, ale zase přišel zbytečný gól na 3:5. Musíme se podívat na video a hrát důkladněji.“

To potvrdil i kouč Craig Ramsay. „Udělali jsme několik chyb, otevírali jsme prostor uprostřed kluziště a pouštěli jsme Němce do rychlých útoků. Nehráli jsme jako pětice pohromadě. Sice jsme ještě zabojovali a vrátili se do zápasu, ale pořád jsme jen dotahovali.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 36:06. Hrivík, 38:09. Fehérváry, 54:13. Hudáček, 59:45. Sukeľ Hosté: 29:46. Kahun, 32:31. J. Müller, 39:31. Kälble, 44:27. Michaelis, 56:02. Pföderl, 58:55. Eder Sestavy Domácí: Škorvánek (Hlavaj) – Nemec, Fehérváry, Čerešňák (A), Ivan, Grman, P. Koch, Gajdoš, Golian – Slafkovský, Hrivík (A), Cehlárik – Hudáček, Cingel, Tatar (C) – Kelemen, Pospíšil, Regenda – Daňo, Sukeľ, Kudrna. Hosté: Grubauer (Niederberger) – Wissmann, J. Müller, Szuber, M. Müller (C), Kälble, Wagner, Fohrler – Pföderl, Michaelis, Ehliz (A) – Peterka, Kahun (A), Tiffels – Fischbuch, Stachowiak, Tuomie – Eder, Sturm, Ehl. Rozhodčí Heikkinen (FIN), Pearce (CAN) – Briganti (USA), Zunde (LAT) Stadion Ostrava Arena Návštěva 9 109 diváků