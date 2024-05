Proč nejel Kovář? Experti: Typ jako Červenka. Čekat na posily z NHL?

Čeští hokejisté se pokouší dostat do finské branky • Pavel Mazáč / Sport

Daniel Voženílek a Matěj Stránský se snaží protlačit kotouč do norské branky • Michal Beránek / Sport

Roman Červenka otevřel skóre proti Norsku, do konce první třetiny se prosadil ještě jednou • Michal Beránek / Sport

Norové z pouhých jedenácti střel vytěžili tři góly, po první třetině nad českým týmem senzačně vedli. Přestože měli být snadným soustem, ostatně do Prahy přivezli mladý tým s cílem udržení se v elitní hokejové společnosti, Rulíkovu ekipu zpočátku zaskočili. „Srazil nás gól na 1:1, takový moment vás vždy utlumí. Ale neměl jsem z toho obavy, síla našeho mančaftu je oproti Norům úplně jinde,“ zůstal v klidu v iSport.cz studiu expert a člen podcastu Zimák Zbyněk Irgl, sám stříbrný medailista z MS 2006. Celé hodnocení si mohou pustit předplatitelé iSport Premium nebo na zimakpodcast.cz.

V 38 letech to má Roman Červenka stále v ruce. Hvězda švýcarské ligy, dost možná té vůbec nejlepší v Evropě, dosáhla na metu 200. zápasů v národním dresu. Jako třetí Čech v historii po Davidu Výborném a Petru Čáslavovi. Navrch mu to stále pálí, po výtečně proměněném nájezdu s Finy skóroval i proti Norům. „Ze všech hráčů je největší tlak na něj. Znovu ukázal, že je tahoun, že to umí vzít na sebe. Dokáže úplně změnit ráz zápasu,“ pochvaloval si speciální host iSport.cz studia Michal Birner, jenž po konci právě skončené extraligové sezony ukončil aktivní hráčskou kariéru.

Experti deníku Sport se shodli na tom, že možná „vinou“ Romana Červenky se v nominaci na šampionát nedostalo na Jana Kováře, podobně dominantního hráče švýcarské NLA. „ Typologicky jsou podobní. Koviho je mi líto v tom smyslu, že v jeho éře nároďáku nezískal žádnou medaili. Někdo má pět titulů v klubu i na mistrovství světa a jindy jako špičkový hráč nezískáte placku žádnou,“ povzdechl si Irgl.

„Určitě to ale neznamená jeho konečnou v reprezentaci. Pořád je to vynikající hokejista, není odepsaný. Letos měl nějaké zdravotní problémy, ale tolik kvalitních hráčů nemáme,“ přidal Birner.

Příště Čechy čekají Švýcaři. Podle všeho to vypadá, že budou složitějším soupeřem než v pátek Finové. „Ti tady nemají svůj top tým. Individuální dovednosti top Švýcarů jsou na jiné úrovni,“ všiml si litoměřický rodák a mistr české ligy s Libercem i té finské s TPS Turku. „Z těch šesti nejlepších týmů na turnaji jsou Finové nejslabší,“ přitakal Irgl.

Oba hosté ve Švýcarsku působili a zažili legendárního Andrese Ambühla, který nechyběl nepřetržitě na žádném světovém šampionátu od roku 2004. Irgl s Birnerem rovněž zavzpomínali na švýcarskou kabinu, která má svá specifika, jelikož se v zemi mluví hned několika úředními jazyky, což přinášelo pozoruhodné momenty.