Rulík po šichtě: První kritická situace, zvládli jsme ji. Zkoušek přijde víc

Česko si ve druhém zápase prošlo velkou prověrkou. Proti Norsku mělo roli jasného favorita, ale prohrávalo 1:3. Co s tím? Potřebujete se vyhrabat z díry. „Za celý zápas jsme na střely vyhráli 49:11. Naše převaha byla hlavně ve druhé třetině markantní. Ale před námi byl hodně houževnatý a silový soupeř. Hráči to neměli jednoduché. Ukázali morálku a charakter,“ hodnotil výhru 6:3 kouč Radim Rulík. Jeho tým zlomil výsledek na svoji stranu až ve třetí třetině.

Před turnajem jste mluvil o tom, že chcete vybrat hlavně psychicky odolné typy. Přišla první velká zkouška, když jste prohrávali s Norskem 1:3?

„Ano, byla a asi těch zkoušek přijde víc. Když jsme tým vybírali, na tohle jsme nahlíželi, těší nás, že jsme první kritickou situaci zvládli. Jen je to pořád nějaká cesta, přijdou další zápasy. Těší mě, že jsme podruhé vyhráli, vstup do šampionátu je důležitý. Na druhou stranu až další zápasy ukážou, jak na tom opravdu jsme.“

Bylo hodně těžké sledovat, jak bušíte do norské defenzivy, ale soupeř utíká na 3:1?

„Dali jsme první gól, ale bohužel jsme trochu ustoupili od věcí, které bychom chtěli a Norové toho okamžitě využili. Byla tam situace po buly, byla tam situace v našem pásmu, kdy se obránce uvolnil přes našeho hráče a pak nahrával na volej. Myslím, že nám pomohla přestávka, řekli jsme si určité věci a zapracovali na tom, abychom hru urovnali. Navíc po gólu na 2:3 jsme věřili, že máme na to, abychom zápas otočili.“

Když Petr Mrázek inkasoval tři góly ze čtyř střel, přemýšleli jste, že vyměníte brankáře?

„Jsou různé postupy, ale dali jsme důvěru Petrovi. Neviděli jsme kritickou situaci v gólmanovi, spíš v naší hře.“

Důležité dva góly dával Roman Červenka, který hrál reprezentační zápas číslo 200. Hraje velkou roli, že není jenom lídrem, ale dovede nakopnout ostatní i svojí ofenzivní produkcí?

„On je lídr, velký. Strašně mužstvu pomohl, udělal strašně moc proto, aby utkání dopadlo dobře.“

V jednu chvíli se zdálo, že pád Dominika Kubalíka může být fatální. Kulhal z ledu, nemohl se postavit na nohu. Hrklo ve vás hodně?

„Nebylo to příjemný, chvíli jsme hráli na tři pravá křídla. Naštěstí to tak vážné nebylo, cítil se dobře. V jedné reklamní pauze si šel vyzkoušet, jestli všechno drží. Bylo to v pořádku, závěr, myslím, odehrál bez nějakých omezení.“

Na turnaji jste zatím ještě nevyužili přesilovku. Je něco, co vám v nich schází?

„Musíme na nich pořád pracovat. Na druhou stranu, pár dobrých střel tam bylo. Že střelu netrefíte pod břevno, se stane. Pozitivní je, že nebezpečné střely jsme měli.“

Když největší drama opadlo, vedli jste 6:3, užijete si aspoň na chvíli atmosféru, v jaké hrajete?

„Myslím, že tady nejsem od toho, abych si užíval.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:37. Solberg, 12:10. Steen, 16:32. E. Salsten Hosté: 06:06. Červenka, 17:12. Červenka, 35:54. Beránek, 45:19. Stránský, 56:59. Hájek, 59:07. Palát Sestavy Domácí: Haukeland (Arntzen) – Solberg, Johannesen, Nörstebö (A), Hansen, Kåsastul, Krogdahl, Engebråten – Thoresen (C), E. Salsten, Zuccarello – Berg-Paulsen, Vikingstad, T. Olsen – Steen, Vesterheim, Brandsegg-Nygård – Martinsen, H. Salsten, Rönnild – Trettenes. Hosté: Mrázek (Dostál) – Gudas (A), Krejčík, Kempný, Rutta, Hájek, Kundrátek, Špaček – Červenka (C), Sedlák, Kaše – Palát (A), Tomášek, Kubalík – Voženílek, Kämpf, Stránský – Beránek, Kondelík, Flek. Rozhodčí Hronský (SVK), MacFarlane (USA) – Heffner (GER), Lundgren (SWE) Stadion O2 arena, Praha Návštěva 17 413 diváků