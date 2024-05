SESTŘIH: Česko - Norsko 6:3. Dobývání obrany, pak obrat. Zářil i kapitán

Dva zápasy, dva pekelné nerváky, dvě výhry. Česko si i ve druhém utkání na mistrovství světa zaválčilo. Proti Norsku se na chvíli dostalo do maléru, kdy prohrávalo 1:3. Ale vytrvalé bušení do zdi se národnímu týmu vyplatilo. Celkem napočítal 49 střel a odškrtl vítězství 6:3. Skvělý zápas hrál Roman Červenka, už zase. Náramně oslavil 200. reprezentační vystoupení. Klíčovou trefu pak vytáhl Matěj Stránský.

Přesně tohle jsou věci, pro které Matěj Stránský v národním týmu je. Hodně síly, hrnout všechno do branky jak buldozer. Zdálo se, že to dopadne jak hodně akcí během zápasu. Henrik Haukeland oddechuje, puk nějak chytil. Ale ve 46. minutě ne. Vazoun z Davosu měl ruce nad hlavou. Konečně! Česko v historii zápasů s Norskem prohrálo ze 31 zápasů jen jednou, na zlatém MS v Německu přesně na den před 14 lety. Ale byla to extrémní šichta, aby národní tým překlopil výsledek na svoji stranu.

Roli hlavního hrdiny měl už před zápasem Roman Červenka. Jako devatenáctý hráč v historii našeho hokeje dotáhl reprezentační kariéru k zápasu číslo 200. Osmatřicetiletý veterán ale zase předvedl, že na MS v Praze není jen za zásluhy a jako respektovaná síla kabiny.

Se střelci má národní tým na šampionátu trochu problém, hledá výrazného snajpra. No a když je hodně zle, Červenka vyrazí na pomoc. Jako v sobotu proti Norsku. Kapitán dostal svůj tým do vedení náramnou střelou pod víko, a pak taky zahájil mazání norského náskoku 3:1.

Když si uvědomíte, že Roman Červenka jezdí na MS od roku 2009? Obránci Davidu Špačkovi bylo šest, chystal se do školy. Ze současného kapitána se postupně stal válečník, hráč, na kterého je spoleh, sbírá body, nahrává i pálí.

Článek pokračuje pod grafikou

Bitva s Nory nebyla žádná velká party, kdy se bavíte a užíváte si, co silný lídr umí. Ani náhodou. Znovu jako s Finy se utkání drželo v režimu velkého nerváku, obrovské šichty. Jen všechno vypadalo jinak. V prvním českém klání se čekalo na gól. Tady jich padalo dost...

Norsko vytřískalo z prvních čtyř střel na bránu tři góly a od 17. minuty vedlo. Červenka dvoubrankové manko ale rychle stáhnul, na 3:3 pak srovnal Ondřej Beránek. Česko mělo velkou převahu, v polovině zápasu vedlo 28:7 na střely. Jen se soubor Radima Rulíka trápil s brankářem Henrikem Haukelandem. Neproměnil šest přesilovek, nevyšla mu ani téměř minutová výhoda 5 na 3. Norům tedy taky ne, tady si byli soupeři kvit.

Úlevu přinesl Stránský a byl už klid. Další dva góly zavřely norské sny o senzaci.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:37. Solberg, 12:10. Steen, 16:32. E. Salsten Hosté: 06:06. Červenka, 17:12. Červenka, 35:54. Beránek, 45:19. Stránský, 56:59. Hájek, 59:07. Palát Sestavy Domácí: Haukeland (Arntzen) – Solberg, Johannesen, Nörstebö (A), Hansen, Kåsastul, Krogdahl, Engebråten – Thoresen (C), E. Salsten, Zuccarello – Berg-Paulsen, Vikingstad, T. Olsen – Steen, Vesterheim, Brandsegg-Nygård – Martinsen, H. Salsten, Rönnild – Trettenes. Hosté: Mrázek (Dostál) – Gudas (A), Krejčík, Kempný, Rutta, Hájek, Kundrátek, Špaček – Červenka (C), Sedlák, Kaše – Palát (A), Tomášek, Kubalík – Voženílek, Kämpf, Stránský – Beránek, Kondelík, Flek. Rozhodčí Hronský (SVK), MacFarlane (USA) – Heffner (GER), Lundgren (SWE) Stadion O2 arena, Praha Návštěva 17 413 diváků