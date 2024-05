Vrchol se líbil. Švédové a Američané ukázali sílu a hvězdy. Kdo zaujal?

Video se připravuje ... Hned první den přišel vrchol ostravské skupiny hokejového mistrovství světa v Česku. Střet dvou největších favoritů turnaje - Švédska a USA (5:2). Oba týmy napěchovaly soupisku skvělými hráči z NHL a na ledě to pěkně rozbalily. Výsledek mate, zápas byl naprosto vyrovnaný. Seveřané vstřelili dva góly do prázdné brány při závěrečné power play soupeře. Co duel velkých vah, který sledovalo v Ostravar Areně přes devět tisíc lidí, ukázal? Web iSport.cz vybral pět věcí, co zaujaly.

Koncovka rivalů? Fantazie! Schválně si pusťte ze záznamu góly 1-5. Na těch při power play zas tak nic zajímavého nenajdete. Ale předchozích pět střel, které skončily za oběma brankáři? Brilantní práce zakončovatelů. Rozjeli to Švédové Joel Eriksson Ek a Lukas Raymond z mezikruží. Nechytatelné. Reagoval obránce Zach Werenski, absolutní elita NHL, perfektním příklepem z dálky. Pak natáhl k bližší tyči po brejku Marcus Johansson a jeho protivník Brock Nelson (fakt vynikající útočník) napodobil mezi kruhy první dvě švédské trefy. Když to srovnáte s duelem Česko-Finsko, v němž padly jen dva góly z nájezdů…Tady je rozdíl. I proto jsou Švédové a Američané v prognózách výš. Nejvýš.

(Ne)hvězdné severské hvězdy Běžný český fanoušek ta jména nemá pevně usazená v hlavě. Joel Eriksson Ek? Lukas Raymond? Marcus Johansson? Střelci prvních tří švédských branek nejsou světové superstar. Ovšem kdo sleduje NHL, dobře ví, co je to za borce. Vždyť první dva jmenovaní se v nynějším ročníku dostali na třicet zásahů (30-31), což je hranice extratřídy. Třiatřicetiletý Johansson vstřelil jedenáct gólů čili stejný počet jako Dominik Kubalík, považovaný za nejlepšího snajpra v českém výběru. V zámořské lize hraje pravidelně čtrnáct let, aktuálně mu v Minnesotě doběhl kontrakt a hledá si nové angažmá. Je možné, že se vrátí dohrát skvělou kariéru domů.

Učitelé místo studentů Na Američany jsou fanoušci zvědaví víc než kdykoliv jindy. Studenti z univerzit, tradiční součást soupisky pro světový šampionát v Evropě, zůstali tentokrát ve škamnech. Do Ostravy se sletěla esa z NHL. Wow! Tkachuk, Werenski, Gaudreau, Nelson, Jones, Hughes, Zegras, Caufield…Ohromná koncentrace kvality v jedné kabině. Soubor kouče Johna Hynese do toho šlápl hned první večer. Byť s výtečnými Švédy prohrál, vytáhl na ledě skvělé kousky. Viděli jste, jak rychle a přesně si „Amíci“ dávali puk v přesilovce? Jako by ji spolu hráli dvacet let. I při hře pět na pět dokázali zamknout Seveřany na dlouhé vteřiny v útočném písmu, vířivým pohybem si hledali střeleckou pozici. Až si zvyknou na širší led a bude potřeba hrát opravdu nadoraz na výsledek, budou ještě lepší.

Karlsson, Hedman? Nejlepší duo Obranný pár číslo jedna na turnaji? Tady asi není o čem. Švédské duo Erik Karlsson-Victor Hedman nemá v rámci MS konkurenci. Naprostá elita, dva beci, které prostě chce mít každý trenér v týmu. Třiatřicetiletý Karlsson dostal na dres céčko a proti USA demonstroval, proč býval docela dlouho považován za nejlepšího zadáka na světě. Minimálně v ofenzivní zóně. Za zenitem rozhodně není, ještě v minulé sezoně nasázel za San Jose pětadvacet branek. V nynějším ročníku za Pittsburgh jedenáct (jako Kubalík či Johansson). A jeho vrstevník Hedman? Spolehlivost sama, na obou koncích hřiště. Sice jednou upadl a pustil Američany do brejku, ale to se občas stane. Právě on rozhodl trefou na 4:2 do prázdné klece.