Společný byznys i trofeje. Hedman teď hraje, kde Palát začínal: Skvělý kluk

Úspěšné roky v Tampě přetavili ve velké přátelství, v minulosti se společně pustili i do fotbalových investic na britských ostrovech. Cesty českého útočníka Ondřeje Paláta a švédského obránce Victora Hedmana už se sice v NHL rozdělily, ale přátelství a dva prsteny za triumfy ve Stanley Cupu zůstávají. Teď je pojí další věc. Když se švédský obr po zahajovacím vítězství nad USA (5:2) dozvěděl, že v Ostravě hraje v hale, kde Palát ve vítkovickém dresu rozjížděl velkou kariéru, rozzářil se. „Opravdu? Tak to je paráda, nikdy dřív jsem tady nebyl, ale moc jsem se do Česka těšil. Ondra je skvělý kluk, moc rád se podívám, kde vlastně začínal.“

Moc nechybělo a oba si v premiérových startech na mistrovství světa v Praze a Ostravě připsali góly. Victor Hedman si proti našlapanému výběru USA připsal hned dva body. Ve 24. minutě přihrával na gól Lucase Raymonda (2:0) a v poslední minutě poslal nekompromisní dělovku do prázdné brány (4:2).

V souběžně hraném duelu proti Finsku v Praze se trefil i Ondřej Palát, ale sudí po revizi u videa gól neuznali. Hecování s bývalým parťákem na dálku? „Ne, ne,“ usmíval se Hedman. „Zatím ne, oba jsme dnes hráli, takže nebyl čas. Možná později k tomu nějaká příležitost bude.“

S Ondřejem Palátem se znají roky. Hedman je sice ročník 1990 a Palát 1991, ale dělí je pouze tři měsíce. I do zámoří odcházeli ve stejnou dobu – v roce 2009. Jen startovní pozice měli diametrálně odlišné. Zatímco švédský pořízek z Örnsköldsviku byl dvojkou draftu 2009 (výš byl pouze John Tavares) a do NHL naskočil prakticky okamžitě, Paláta si Tampa vzala až o dva roky později jako číslo 208. A místo v elitní soutěži si musel tvrdě vybojovat přes juniorku a farmářskou AHL. To se mu povedlo, od sezony 2013/14 byl i frýdecko-místecký rodák pevnou součástí Lightning.

Společně postupně vybojovali dva Stanley Cupy (2020 a 2021). A když byla slavná „salátová mísa“ v létě 2021 v Česku u Paláta a Rutty, tak poté putoval

a přes Frýdek-Místek a Písek právě za Victorem Hedmanem do Švédska.

Hokej navíc není jediné pouto mezi českým forvardem a švédským bekem. Oba milují fotbal, v mládí ho s chutí příležitostně hráli. Hedmanův kamarád z dětství Jonatan Lindquist například pro The Athletic líčil historiku, jak se hokejový čahoun postavil v rodném Örnsköldsviku po divoké prohře 0:24 do brány.

„Odvetu se stejným soupeřem jsme pak prohráli jen 0:3, takže nám zachránil dobrých 21 gólů,“ smál se Lindquist. „Prostě přišel, zahrál si jen pro zábavu a stejně byl skvělý. Kdyby chtěl, mohl být profesionálním fotbalovým brankářem.“

Fotbalová vášeň spojila Paláta s Hedmanem i byznysově. Před dvěma lety společně investovali přes americkou investiční společnost Argyle Green LLC do fotbalového Plymouthu, který v té době hrál třetí anglickou ligu. Společnost koupila dvacetiprocentní podíl.

„Vstup do fotbalového klubu v Plymouthu je samozřejmě rozhodnutí celé naší investiční skupiny,“ vysvětloval Palát. „Vnímám tento krok jako dobrou příležitost. Možnost vstoupit do klubu v Anglii se neotevírá každý den.“

Podobně pro klubové stránky Plymouthu mluvil i Hedman. „Celý život jsem fotbalovým fanouškem a jsem nadšený, že jsem se k Plymouthu připojil jako investor a fanoušek,“ citovaly švédského beka oficiální stránky klubu. „To, co Simon Hallet (předseda klubu) se svým týmem v Plymouthu budují, mi připomíná, co jsme vytvořili v Tampě. Splnil se mi sen, že můžu být součástí dvou organizací, které zaměřily pozornost na dosažení úspěchu na nejvyšší úrovni a jeho udržení v nadcházejících letech.“

Palát už v Plymouthu angažovaný není. „Nevím, jestli to můžu říct, ale my jsme už ta naše procenta prodali zpátky majiteli,“ říkal v rozjezdu aktuální sezony v rozhovoru pro Sport. „Už tam nejsem. Prodali jsme to za dobře a všichni jsou rádi. Takže fotbal už zase sleduju jen jako fanoušek.“

Jestli s Hedmanem chystají nějakou další investici? „To si nechám pro sebe,“ smál se Palát. Teď se oba koncentrují na mistrovství světa. Češi i Švédi chtějí uspět. Potkat se mohou až ve vyřazovacích bojích. Švédové patří díky nabité soupisce k top favoritům a proti Američanům to ukázali.

„První vítězství je důležité, ale pořád je to jen jedna výhra,“ glosoval po bitvě Hedman. „Naše oslabení byla dobrá, Gus (Filip Gustavsson) v bráně taky. Dali jsme góly a měli jsme několik hodně dobrých úseků ve hře. Američané mají velmi dobrý tým, na konci byli o něco hladovější, ale bouři jsme přečkali. Dobrý začátek pro nás.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:20. Eriksson Ek, 23:45. Raymond, 36:39. M. Johansson, 59:01. Hedman, 59:54. Eriksson Ek Hosté: 32:32. Werenski, 43:43. Nelson Sestavy Domácí: Gustavsson (Ersson) – Karlsson (C), Hedman (A), Brodin, Dahlin, Pettersson, Heed, Bengtsson – Kempe, Eriksson Ek, Raymond (A) – Holmberg, M. Johansson, Burakovsky – Lundeström, Zetterlund, Olofsson – L. Johansson, Frödén, Grundström. Hosté: Lyon (Augustine) – Se. Jones (A), Werenski (A), Hughes, Sanderson, Petry, Vlasic, Kesselring – Boldy, Gaudreau, Nelson – Tkachuk (C), Zegras, Caufield – Leonard, Pinto, Farabee – Kunin, Eyssimont, Hayes. Rozhodčí Fraňo, Hribik – Ondráček, Špůr (vš. CZE) Stadion Ostrava Arena Návštěva 9109 diváků