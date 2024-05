Nároďáku chybí víc chemie. Rulík koučuje tým trochu jako juniory, říká Duda

V otázkách se diváci vraceli ještě k nominaci i absentujícím jménům na mistrovství světa, což vzbudilo mezi odbornou, ale taky fanouškovskou komunitou docela pozdvižení. Radku Dudovi na světovém šampionátu zatím od českého týmu chybí větší chemie. A taky tvorba silných tandemů.

„Mně to furt přijde, že Radim koučuje tak, jako kdyby to byli junioři a juniorský hokej. A ten chlapský je trochu jiný. Musíš mít cit, cítit chemii, číst tu hru, kteří hráči k sobě patří a dát jim, co potřebují a uklidnit je, aby se cítili trochu nadpozemští a vrátili ti, co od nich chceš. A ne je takhle stresovat, na to jsou už podle mě staří kozlové,“ řekl třeba Duda o nadměrném počtu hráčů na hokejových hrách v Brně.