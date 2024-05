Kletba odčarována! Kubalík se trefil, předtím pracoval a pálil šance

Jakmile Česko dostalo výhodu hrát přesilovku 5 na 3, hned šel na led Kubalík. Trenérský štáb jeho ráně z první pořád hodně věří. Útočník Ottawy se domlouval s Ondřejem Kašem, co se bude na ledě provádět, ale nakonec to dopadlo tragicky. Útočící pětici chyběl pohyb, Kubalíkovi v pravém kruhu se nedařilo najít pozici, kdy se brankář přesouvá. Měl celkem tři střely, jednu si sebral Dichow, další letěla vedle a třetí zablokoval Patrick Rusell. Vlastně takový hattrick, který nechcete.

Palátova nabídka

Ondřej Palát má skvělou formu, jen to nebije tolik do očí proto, že se kolem něj nepohybují hráči se střeleckou formou. Dostane se do třetiny, dovede dobře nahrát a v první třetině znovu ukázal, co dokáže. Natáhl veškerou pozornost na sebe k levému mantinelu, Kubalík situaci dobře přečetl a přihnal se středem. Palát ho perfektně našel a následovala střela z poměrně velké dálky. Pár tisíc lidí začalo nadšeně vřeštět, ale bohužel předčasně. Síť se sice vlnila, ale jenom boční.