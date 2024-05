VIDEO: Česko - Rakousko 4:0. Výhra nad strašákem zajistila čtvrtfinále

Kde takhle jízda skončí? Optimismus nabývá na síle. Stejně jako se víc a víc otřásá O2 arena. Čeští hokejisté na domácím mistrovství světa přidali čtvrtou výhru z pěti zápasů, vyřídili i ošemetné Rakušany 4:0 a už dvě utkání před koncem základní části mají zajištěný postup do čtvrtfinále! Žádná dramata ve stylu last minut jako v minulých letech… A co víc. Reprezentace už během soboty přivítá Martina Nečase! Mohl už by naskočit do večerního utkání s Velkou Británií (od 20.20.)

Ten pohled se nikdy neomrzí. Jak zaplněná hala skotačí, burácí, zpívá. Na obří kostce zasvítil už tradiční údaj: 17 413 lidí. Vyprodáno. Fanoušci si vrcholný turnaj užívají na plné pecky.

Hlavně díky hrdinům na ledě. Ti zatím bodovali v každém utkání, tentokrát zkrotili nevyzpytatelného rivala, který si předtím na favority vyšlápl. Na domácí ne. Výběr kouče Radima Rulíka sice měl slabší pasáže, ale dokázal se z nich vyškrábat k další výtečné práci. Lidé už se mohou pídit po lístcích na čtvrtfinále. Jejich oblíbenci v klíčových bojích nebudou chybět.

„Myslím si, že můžeme být zatím docela spokojení. Ale pořád to nic neznamená. Chceme v tom pokračovat dál," uvedl útočník Lukáš Sedlák.



Na Rakušanech bylo znát, že jsou po předešlých výsledcích namlsaní. Takže i na domácího favorita si věřili. Snažili se mu fyzickou hrou dostat pod kůži. Ale Češi se s tím dokázali postupně popasovat. Kanonýr Dominik Kubalík se nebál pošťuchovat s Benjaminem Baumgartnerem těsně po konci první třetiny.

I když je na ledě od střílení gólů, ani začínající rvačky se nebál. Ve stylu: Všechno pro tým! Spadla mu přitom i helma. Ale fanoušci to dokázali ocenit velkým potleskem. Tohle přesně od mužstva chtějí. A také to dostávají.

Odolnost, rvavost. Práce jeden pro druhého.



Kubalík pak ukázal i svoji druhou tvář. Tu pravou. Tvář střelce. V početní výhodě ve 36. minutě vyslal svoji typickou ránu z první. 2:0!

A když se za chvíli trefil rychlík Jakub Flek, opět vyprodaná O2 aréna propukla v další jásot a nadšení. Střelec v euforii skočil na plexisklo a radost prožíval s celým kotlem. Byl to gól, který národní tým mohl uklidnit.

Celý realizační tým si v rámci tradičního rituálu navzájem poplácal. A Ondřej Pavelec, trenér gólmanů, po závěrečném hvizdu po druhé části spontánně zatleskal. Češi v tu chvíli vedli už 3:0, ale že by šli do kabin s tím, že už mají tři body v kapse?

To tedy ne.

Moc dobře věděli, čeho jsou schopni nikdy se nevzdávající Rakušané. Jistě to i vy máte v živé paměti. Vítězný gól Finům. A pět branek Kanadě. Takže i proto český výběr vstupoval do závěrečného dějství s pokorou. Záhy si vzal gólové slovo David Tomášek. 4:0, hotovo, vymalováno…



„Až na pár střídání si myslím, že jsme byli cekově lepší a šli jsme si za výhrou," ocenil Sedlák. Navíc opět pochválil elektrizující atmosféru. „Lidi nás opravdu ženou dopředu. Je to krása," reaguje centr první formace.



Utkání opět provázela parádní atmosféra. Moderátor Bouček v úvodu křičel do mikrofonu: „Pojďme dokázat, že jsme centrum světového hokeje!“ Fanoušci v národních barvách to opět dokázali. Zatleskali i poté, co zazněla z reproduktorů další zásadní informace. Že mužstvo posílí Martin Nečas.

„Jste rádi?“

A ozval se skandovaný potlesk…



„Je to super zpráva, výborný hráč, který nám pomůže," kvitoval přílet zámořské posily kapitán Roman Červenka.

Fanoušky nadchnul i způsob, jakým reprezentaci poslal do vedení Ondřej Kaše v první části. Jak? Jak jinak. Svým typickým způsobem. Precizním bekhendovým blafákem při nájezdu.

„Nádhera! Důležitý gól!“ pochválil ho Tomášek.

Zatím je nádhera celé mistrovství. Snad to bude pokračovat.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:33. Kaše, 35:49. Kubalík, 36:53. Flek, 41:31. Tomášek Hosté: Sestavy Domácí: Mrázek (Dostál) – Krejčík, Gudas (A), Kempný, Rutta, Hájek, Kundrátek, Špaček – Červenka (C), Sedlák, Kaše – Palát (A), Tomášek, Kubalík – Voženílek, Kämpf, Stránský – Beránek, Kondelík, Flek. Hosté: Madlener (Höneckl) – Heinrich (A), Nickl, Unterweger, Wolf, Strong, Maier, Stapelfeldt, Brunner – Raffl (C), Nissner, M. Huber – Zwerger, Rossi, Schneider – Ganahl (A), Baumgartner, Haudum – P. Huber, Wukovits, Rohrer. Rozhodčí Heikkinen (FIN), Kaukokari (FIN) – Heffner (GER), Nikulainen (FIN) Stadion O2 arena, Praha Návštěva 17 413 diváků