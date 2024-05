Rulík: Je dobře, že fanoušci zatleskali Nečasovi. Už má plán, jak ho využít

Nic nemění ze svých zásad. Nekoukat moc dopředu. Vždycky jenom na nejbližší zápas. Toho se držel kouč Radim Rulík i po vítězství nad Rakušany (4:0). V podobném módu vystupují také hráči. „Jestli mluví stejně, je to dobře,“ pousmál se reprezentační trenér, na němž bylo patrné, že kromě hodnocení utkání se nechce pouštět do velkého rozebrání dalších témat. Že přijede Martin Nečas? „Těším se na něj,“ řekl k tomu krátce.

Byl to proti Rakušanům výkon, jaký jste si představoval?

„Musím říct, že ano. Výsledky Rakušanů s Kanadou a Finskem ve mně budily respekt, to bez diskuse. Věděli jsme, že budou mít sebevědomí, my jsme se tedy pečlivě připravili. První třetina byla velmi dobrá, škoda že jsme nedali víc gólů. Proměnili jsme nájezd, podle mého správně odpískaný. Druhá třetina byla malinko rozházená, nebylo to, jak bychom chtěli, ale povedla se přesilovka. A třetí část byla nejlíp zahraná po všech stránkách. Pohlídali jsme si to. Jsem rád, že jsme to takhle zvládli. Byli jsme totiž ve střehu.“

Už dva zápasy před koncem základní části máte jisté čtvrtfinále, což v minulých letech nebylo časté, byly to nervy do poslední chvíle. Jaký je to pro vás signál o síle mužstva?

„Já to tak vůbec nevnímám, nevím, jaký to je signál.“

Jak se těšíte na přílet Martina Nečase?

„Těším.“

Už máte plán, jak ho využít?

„Ano.“

Neprozradíte?

„Ne.“

Budete chtít, aby po příletu hned hrál proti Britům?

„To je jednoduché. Sednu si s ním, možná mu něco doporučím, a možná taky ne. Uvidíme, jak on to bude mít v hlavě nastavené. Sedl na první letadlo směr Praha, takže myslím, že to má jasně dané. Ale nechte se překvapit.“

Je to pro vás příjemný signál? Že vůbec neváhal a okamžitě přiletí? Že tak moc chce reprezentovat?

„To samozřejmě. Ale ne pro mě. Ale pro tým.“

Také fanoušci zatleskali, když se ta informace objevila na kostce.

„To jsem rád, že zatleskali. On si to zaslouží. Je to jeden z top hráčů, které v NHL máme.

V čem vám nejvíc pomůže?

„Nepředbíhejte.“

Co zatím říkáte na dosavadní průběh turnaje? Můžete být spokojený, ne? Pokaždé jste bodovali, máte čtyři výhry z pěti utkání.

„Nechám si to až po mistrovství světa. Nezlobte se, nedělám rád taková dílčí hodnocení. Jsou sice hezká, ale máme před sebou další práci, další utkání. Je potřeba být na ně připravený.“

Je tohle mentální nastavení koukat jenom na další utkání důležité?

„Jednoznačně. To bylo naše krédo už od začátku koukat jenom na ten schod, který nás čeká. Ne na ten další.“

Zdá se, že jste tím nakazil i tým, protože hráči mluví podobně.

„Jestli mluví stejně, tak to je dobře.“

Jste rád, že oba brankáři, jak Lukáš Dostál, tak Petr Mrázek chytají výborně?

„Myslím, že to je pro nás výborné.“

A co dvě proměněné přesilovky? Také pomohou k sebevědomí, že?

„To ano. Ale pořád je na čem pracovat.“

Chystáte se sledovat noční NHL? Jak se bude dařit Bostonu?

„Nedíval jsem se včera, nebudu se dívat ani dneska. Po zápase sice nemůžu spát, ale sledovat to nebudu.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:33. Kaše, 35:49. Kubalík, 36:53. Flek, 41:31. Tomášek Hosté: Sestavy Domácí: Mrázek (Dostál) – Krejčík, Gudas (A), Kempný, Rutta, Hájek, Kundrátek, Špaček – Červenka (C), Sedlák, Kaše – Palát (A), Tomášek, Kubalík – Voženílek, Kämpf, Stránský – Beránek, Kondelík, Flek. Hosté: Madlener (Höneckl) – Heinrich (A), Nickl, Unterweger, Wolf, Strong, Maier, Stapelfeldt, Brunner – Raffl (C), Nissner, M. Huber – Zwerger, Rossi, Schneider – Ganahl (A), Baumgartner, Haudum – P. Huber, Wukovits, Rohrer. Rozhodčí Heikkinen (FIN), Kaukokari (FIN) – Heffner (GER), Nikulainen (FIN) Stadion O2 arena, Praha Návštěva 17 413 diváků