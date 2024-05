Rulík o posilách: Tým respektuje, kdo přijíždí... Na Kämpfa spoléhá dál

Opět suverénní výkon. Národní tým zvládl na MS v hokeji další partii proti papírově slabšímu soupeři ( 4:1 s Británií ), a teď přituhuje. V úterý Kanada, pak čtvrtfinále. Pokud všechno klapne, tak v sestavě nejspíš i s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou . „Doplňujeme o hráče, kteří hrají na týmech první dvě lajny v NHL. To samozřejmě každý ví a respektuje,“ říká kouč Radim Rulík, jenž zatím nechtěl specifikovat, s kým bude bostonské duo hrát. Navíc to ještě není potvrzené...

Jedna zámořská posila už hrála. Do zápasu naskočil Martin Nečas a bleskově se adaptoval. O jednotlivcích ale nechtěl Rulík mluvit. Opět vypíchl týmový výkon.

Nečas šel hned do akce. To bylo společné rozhodnutí?

„On si to přál. A my jsme měli stejný názor. Takže jsme se shodli.“

Také jeho zařazení, s kým nastoupí, jste konzultovali?

„To zase ne. To vyšlo od nás.“

V sezoně nehrál oslabení, ale vy jste ho do něj nasazovali. To proto, aby se víc rozjezdil?

„Ne, jenom jsme to zkusili. Protože říkal, že to dřív hrál. Samozřejmě jsme věděli, že letos to nehrál. Zkusili jsme to, potom jsme od toho upustili. Martin, pokud budou všichni zdraví, tak v oslabení nastupovat nebude.“

Jak celkově hodnotíte další vítězství?

„Vstup byl výborný, první lajna hrála dominantně. Škoda, že jsme nedali víc branek, protože jsme měli územní převahu. Britský brankář ale podal výborný výkon. Ve druhé třetině už to z naší strany nebylo takové, ale dali jsme dva góly, jeden z přesilovky. Potom už jsme si to pohlídali. Celkově to byl zápas, který jsme měli pod kontrolou.“

Nerad rozebíráte jednotlivce, ale co říkáte na kapitána Romana Červenku, který posbíral čtyři asistence?

„Máte pravdu, nechci mluvit o jednotlivcích. Každý zápas je jiný, jednou se daří jednomu víc, potom druhému. Roman měl čtyři body, Lukáš Sedlák dvě branky. Jenom to dokresluje, že jim zápas vyšel. Ale pokaždé je to jinak. Předtím to byly jiné formace. Takže to nebudeme vyzdvihovat, aby to nebylo nepříjemné klukům, kteří tam padali do střel a gól nedali. Ale celkově to byl týmový výkon, podpořený produktivitou první formace.“

Týmový výkon vás zdobí od začátku turnaje, takže s tím jste určitě spokojený.

„Takhle bychom to chtěli.“

I do zbytku turnaje je to důležité, že?

„Určitě ano. Hlavně do klíčových utkání to bude důležité.“

Nehrál David Kämpf. Bylo to kvůli té ráně, kterou schytal v minulém zápase?

„Ano. Vysvětlil jsem mu, jakou má pozici na týmu. A domluvili jsme, že bude lepší, když si odpočine. Doporučil jsem mu to. Aby neriskoval, protože ho budeme potřebovat v utkáních, kdy půjde o všechno.“

Už víte, kdo po příjezdu Nečase opustí tým?

„Padlo to na Michala Kovařčíka.“

Tým by měli posílit i David Pastrňák a Pavel Zacha. Jaká je to pro vás zpráva?

„Když všechno dobře dopadne, takže nejenom my, ale celý tým, tedy hráči i realizák, budeme rádi, že budeme mít takové TOP hráče NHL v mužstvu.“

Pokud projdou prohlídkou, už víte, kdo jim ustoupí v sestavě? A kam je zařadíte? Bude to pro vás těžké rozhodnutí?

„Já nevím, nedokážu specifikovat, jak to bude náročný. Máme nějakou představu, uvidíme, jestli to bude fungovat.“

Jak využijete dva volné dny?

„Odpočinek, regenerace, recovery, příprava, koncentrace.“

S Pastrňákem už jste se osobně potkal během léta. Je pro vás výhoda, že se osobně znáte?

„Nejenom to. Byl jsem za ním v Bostonu, na Floridě. Nejenom já, ale i Ondra Pavelec, Martin Havlát. Kontakt proběhl. Nekoukám na sebe, jestli je to důležitý. Koukám na tým. Je dobrý, že jsme se už trošku poznali. Nemyslím hokejově, ale osobně. Takže to bude trošku snazší, než kdybychom se vůbec neznali.“

Někdy je citlivé doplňovat víc hráčů během turnaje. Ale když jsme se ptali kapitána Romana Červenky, tak říkal, že tady to není problém, protože má mužstvo velký charakter a dobře ví, kdo přijíždí. Vidíte to stejně?

„Ano. Samozřejmě to doplňujeme o hráče, kteří hrají na týmech první dvě lajny v NHL. Takových hráčů už moc nemáme. To samozřejmě každý ví a respektuje.“