Pastrňák a MS: GM potvrdil, že mají se Zachou zájem. Přiletí v pondělí?

AKTUALIZOVÁNO | Jedna zámořská posila už teď večer bude hrát. V dresu s číslem 98. Cifru 88 přenechal útočník Martin Nečas pro nejlepšího českého hráče posledních let. Davida Pastrňáka. Opravdu dorazí? Spolu s Pavlem Zachou? A kdy? Podle informací iSport.cz je příjezd kanonýra z Bostonu na dobré cestě! Nejdřív se však musí počkat na výstupní kontroly, které jsou naplánované na neděli. Mělo by to klapnout! Zájem reprezentovat potvrdil i Petr Nedvěd, generální manažer reprezentace.

Už před sezonou v obsáhlém rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz přiznal, že má vytyčené dva jednoznačné cíle.

„Chci Stanley Cup, nebo zlato z mistrovství světa!“ uvedl nejlepší český hokejista posledních let. První přání si mohl po noční prohře v šestém utkání s Floridou škrtnout. Zámořská sezona je pro Bruins u konce. Na řadě je tedy domácí šampionát.



Jaký je aktuální vývoj posledních hodin?



Podle zdrojů iSportu už se Pastrňák spojil s Petrem Nedvědem, generálním manažerem. Řešili podrobnosti, kdy by se mohl připojit. Ovšem po sezoně je obouchaný, není úplně bez šrámů, takže bude záležet, jak dopadne výstupní kontrola v klubu. Ta je na programu v neděli.



Tuto informaci oficiálně ještě před zápasem potvrdil GM Nedvěd.

„S Davidem Pastrňákem i Pavlem Zachou jsme se během dnešního odpoledne spojili. Oba mají zájem na mistroství světa přijet. Po dvou těžkých sériích playoff jsou samozřejmě lehce v uvozovkách obouchaní. Zítra ráno budou absolvovat zdravotní prohlídku v Bostonu. Pokud dopadne dobře a klub je uvolní, pokusíme se jim najít nejrychlejší letecký spoj do Prahy. Pokud by všechno dobře dopadlo, k týmu by se teoreticky mohli připojit v pondělí,“ uvedl český GM Petr Nedvěd.

Rýsuje se tak reálný scénář, že by se Pastrňák se Zachou mohli představit už v úterním utkání proti Kanadě. Pokud tedy všechno klapne.

Příliš to nechtěl komentovat ani Aleš Volek, dlouholetý Pastrňákův agent. Jenom zopakoval postoj šestinásobného vítěze Zlaté hokejky. Že je vždycky připravený reprezentovat!

„Na tom se nic nemění. Jsem přesvědčený, že se určitě moc rád připojí, pokud to dovolí výstupní kontrola," uvedl Volek. Z jeho vyjádření je však cítit, že by to neměla být nepřekonatelná překážka.

„Pro Davida je národní tým vždycky pocta. Nikdy neodmítl. Ale víc to teď nemůžu komentovat," dodal hráčův zástupce s tím, že je Pastrňák pochopitelně ještě plný emocí poté, co se mu rozplynul sen o Stanley Cupu.

Ani sám Pastrňák to nechce zatím komentovat.

Jasněji by tedy mělo být až během neděle. Poté, co hvězdný útočník absoluvuje lékařské testy. A pochopitelně i pohovor s vedením klubu. Ovšem při jeho pozici se dá čekat, že mu Bruins ve všem vyhoví. Tedy snad... Otázkou je, jestli ho netrápí vážnější zdravotní potíže.

Podle informací iSport.cz je sice obouchaný, ale nemělo by se jednat o nic zásadního.

Nemá cenu polemizovat nad jeho touhou reprezentovat. „Vždycky je to pro mě čest. Kdykoliv je příležitost, vždycky v tom nejkrásnějším dresu rád hraju,“ opakuje Pastrňák, šestinásobný vítěz Zlaté hokejky.

O tom, že ho něco mohlo trápit, by svědčilo i to, že v play off nebyl tak produktivní. Ve 13 utkáních si připsal osm bodů (4+4). Což není na jeho poměry závratná bilance. Ve dvou posledních zápasech proti Floridě se neprosadil.

Vedení národního týmu potvrdilo, že o Pastrňáka i o Zachu mají velký zájem.

„Boston v noci vypadl, to řeší Petr Nedvěd s Martinem Havlátem. Čekáme na spojení s klukama a potom budeme vědět víc," řekl k tomu pouze asistent Jiří Kalous. „Ale nejde o nějakou radost. Nikomu nepřejeme, aby vypadl ze soutěže. Samozřejmě z pohledu nároďáku to bereme tak, že k dispozici jsou dva velmi kvalitní hráči.“

Každopádně všechno směřuje k tomu, že by Pastrňák měl národní tým posílit. I spolu s Pavlem Zachou.

Dávné křivdy jsou odpuštěny. „Pokud by byla šance, moc rád bych si v Praze zahrál,“ řekl reportérovi Sportu v únoru.

Je logické, že o něj český tým stojí. Zvlášť kvůli napojení na Pastrňáka. Na křídle by s nimi mohl hrát kapitán Roman Červenka.

Jasněji by mělo být během neděle. Jisté je, že u Pastrňáka se nebude jednat o tak bleskovou akci jako u Nečase. I z jiného důvodu. Jemu v Carolině vypršela smlouva a podle vyjádření jeho otce je zřejmé, že vůbec nebyl v klubu s vytížením spokojený. A je smířený s tím, že půjde jinam. Je to velmi pravděpodobné.

Kdežto spojení Pastrňák – Boston je pevné. Proto je třeba počkat i na vyjádření klubu. I přesto, že Pastrňák má takovou pozici, že když chce reprezentovat, nejede přes to vlak.

Reprezentace hraje v sobotu večer proti Britům, v úterý proti Kanadě (od 16:20). Pastrňák je hráč takového kalibru, že na něj národní tým počká do poslední chvíle.



Přesto existuje reálná naděje, že v úterý už by mohl hrát. Se Zachou.



Vyjde to?

