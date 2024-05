Kam s Pastou? Kubalíka k němu, soudí Mikeska. Brož hledá fightery z týmu

Povinné vítězství nad Velkou Británií (4:1) bylo i prvním představením Martina Nečase na mistrovství světa. A vedle útočníka Caroliny by měly brzy dvě zbývající místa na soupisce českého národního týmu zabrat další hvězdy z NHL - David Pastrňák a Pavel Zacha. Téma číslo jedna před zápasem s Kanadou je tedy zřejmé. Jak uzpůsobit formace na rozhodující týden celého šampionátu a koho do lajny k tahounovi Bruins? V novém díle Zimáku živě se ve studiu iSport.cz nejen o tom bavili hokejový expert Michal Mikeska s loučícím se MMA zápasníkem a bývalým hokejistou Miroslavem Brožem. Celý díl si můžete pustit v sekci iSport Premium či na zimakpodcast.cz .

„K Zachovi a Pastrňákovi jsem dodal Kubalíka , protože je to pořád TOP střelec a chci mu věřit i do vyřazovacích bojů. Proto jsem je dal takto pohromadě. Pastrňák je taky skvělý střelec, ale zároveň umí vést puk a připravit skvělou nahrávkou šanci a na konci takové příležitosti vidím Kubalíka,” soudí Michal Mikeska.

Nebo má smysl k současné největší české hvězdě v NHL strčit spíš kapitána Romana Červenku ? „Nemyslím si. Jestliže se Zachou hraje celou sezonu, tak vždy jako trenér chceš mít dvojičky, ke kterým dáš někoho třetího. Takže když přijedou oba, měli by hrát spolu,” má jasno trenér prvoligového Přerova.

A jak jsou na tom další útoky? Nečasova formace s Ondřejem Palátem a Davidem Tomáškem byla proti Velké Británii spíš v ústraní oproti smršti čtyř asistencí, kterou předvedl Červenka. Rozdělil by ji Mikeš, anebo by spíš dal hráčům prostor, aby si sedli? Nakolik silný bude český tým s Pastrňákem a je z něj okamžitě adept na medaile?

V novém Zimáku živě jsme ale přivítali i Míru Brože. Bojovník Oktagonu, který ukončil svou kariéru MMA, se vrací se naplno ke svým kořenům. V současnosti trénuje malé gólmanské naděje, ale svého času reprezentoval Česko v mládeži a rostl do pozice jednoho z nejzajímavějších brankářů své generace.

Jak on sám vnímá českou brankářskou trojici a mohl by se Lukáš Dostál jednou rovnat brankářským legendám, jakou byl třeba Tomáš Vokoun ? „Lukáše Dostála beru jako jednoho z největších talentů dnešní doby. Co jsem ho viděl chytat v Anaheimu, vyloženě jsem se na to díval, a i co se bavím s gólmany, říkají, že má hezkou techniku, je u něj znát vyzrálost a je trpělivý,” řekl Brož.

V prémiové části Zimáku jsme ale jeli i na odlehčenou notu. S kým z hráčů současné reprezentace by Mikeš s Brožem nejradši šli na pivo? Komu by svěřili hlídat své dítě? Kdo by se nejvíc prosadil v Oktagonu? A se kterým hráčem by se oběma expertům jako trenérům nejlépe pracovalo? Celý díl najdete na zimakpodcast.cz!

0:00 Měli jsme dát víc gólů. Moc profesorské, soudí Mikeska o zápase proti Britům. Hodnocení utkání a hráč zápasu Červenka

15:37 Co musejí Češi předvést proti Kanadě, aby uspěli? Kanada už začne šlapat, věří Brož

24:55 S kým by Mikeska s Brožem nejradši zašli na pivo z reprezentace?

35:22 Mikešovy formace. Kam s Pastrňákem do sestavy?