Dojemný příběh fotky: Červenka jako Bůh. Děkuju, ale… Jak reagoval Jágr?

Hokejový bůh na čtyři? JÁGR. To už všichni známe. Ale teď máme ještě jednoho. Hokejový bůh na osm? ČERVENKA! Kapitán národního týmu ve 38 letech dokazuje, že i on umí obelhávat čas, proti Britům (4:1) si připsal čtyři body (0+4). Jedna z věrných fanynek ještě před utkáním hrdě ukazovala svůj výtvor, na němž je útočník zobrazený právě jako bůh. „To už je trochu moc, ne?“ pousmál se sám Roman Červenka, když mu redaktor iSport.cz fotku ukázal. Působil ale dojatě...

Dáma v brýlích, zamotaná do české vlajky, si se svojí kamarádkou před vstupem do O2 areny dávala záležet, aby její obrázek vidělo co nejvíc lidí. Hrdě ho ukazovaly na všechny strany.

Všiml si ho i redaktor iSport.cz a umístil ho na sociální síť X. V nadsázce, že vedle Jágra už existuje nový hokejový Bůh. A právě uživatelka, s označením Diana xx, se přihlásila k autorství.

Po utkání, v němž Češi rozmetali Velkou Británii 4:1, ukázal reportér fotografii i přímo Červenkovi. Nestárnoucímu lídrovi, pro kterého je to jedenáctý šampionát. A má výtečnou formu, aktuálně posbíral 8 bodů (2+6) v šesti zápasech.

Když fotografii, na níž je zobrazený jako bůh, uviděl, bylo vidět, že je zaskočený. „To už je trochu moc, ne?“ pousmál se. Byl i lehce dojatý. Ujistil, že to nebyl redaktor iSport.cz, kdo fanynkám fotku podstrčil. Ani že ji nemaloval on…

„Je to příjemný, je fajn, že máme dobré reakce na to, co děláme na ledě. Ale člověk musí zůstat nohama na zemi. Všichni víme, jak rychle se to může otočit. Ale jasně, je třeba si toho vážit,“ vykládal útočník, oddaný reprezentant, jenž nikdy národní tým neodmítá.

Teď ho opět vede jako kapitán. Při domácím šampionátu, jenž už dokonale pobláznil zemi.

Pro Červenku speciálně to musí být zadostiučinění. Dřív býval terčem pro zlobu fanoušků, pokud se nějaký turnaj nepovedl. Bylo to vůči němu nefér. Ale nenechal se otrávit, a vždycky i poté s chutí reprezentoval, pokud o něj byl zájem.

Teď přichází zasloužená odměna.

„Byl jsem v různých situacích. Ale ani když jsi dole, se z toho nesmíš posr… A to ani teď,“ reaguje Červenka s tím, že si toho pochopitelně váží.

„Je to příjemný, děkuju. Ale hlavní je pro nás práce na ledě,“ dodal skromně muž, který jde příkladem hlavně na ledě.

Příběh měl i pokračování. Autorka snímku se potom potkala dokonce s Jágrem! Ten se s ní ochotně vyfotil. I přesto, že v ruce držela fotku s Červenkou jako bohem!

„To nevadí, toho mám rád, dal aspoň gól?“ reagoval pobaveně nejslavnější český sportovec a druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL. Legenda, která svou přítomností na každém utkání dává najevo sounáležitost s národním týmem.

„Pořád tomu nemůžu uvěřit,“ svěřila se pak Diana…

Pro ni to byl zážitkový den. Jeden z jejích oblíbenců pomohl porazit Velkou Británii čtyřmi asistencemi, ten druhý se s ní potom vyfotil.

Co víc si přát?

A ještě jeden statistický údaj. Červenkovi už chybí jediný bod, aby v historické produktivitě na MS dohnal právě Jágra. Aktuální lídr reprezentace má 74 bodů (26+48) v 93 utkáních. Jágr posbíral 75 bodů (35+40) v 80 duelech.

A v národním mužstvu má zdatného nástupce. Hokejového boha č. 2.