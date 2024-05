Tři varianty, kam nasadit Pastrňáka se Zachou: spojení, co láká, ale i mínus

Sice to byla naposledy „jen“ Británie, ale stejně. Třetí zápas za sebou skvěle fungovala Sedlákova formace s Kašem a Červenkou. Souhra jim šlape, takže proč je tedy trhat? Taky touhle cestou je potřeba přemýšlet. Tím pádem: Koho ke dvěma Medvědům na levé křídlo? Potřebujete někoho, kdo zvládne hrát hokej se dvěma hráči NHL, nebude mít přehnaný respekt a dobře mu to jezdí. Při zachování souhry v ostatních formacích se tak nabízí Dominik Kubalík. Pastrňák totiž není jenom střelec, ale dovede i spoluhráče dobře otevřít. Vlastně ideální pro Kubalíka, který zase potřebuje trochu servis, aby se dostal ke své střele. První útok by byl dělový, další dva gólové. Slušný posun.

Varianta: Experiment s Nečasem

Pastrňák - Nečas - Zacha

Kaše - Sedlák - Červenka

Kubalík - Tomášek - Palát

Stránský - Kämpf - Beránek

Šance podle Sportu: 25 %

Dřív Martin Nečas rostl do pozice výjimečného centra. Jedná se o velmi chytrého hráče, který umí reagovat na situaci, improvizovat. Jenže Carolina si nebyla úplně jistá jeho defenzivními schopnostmi, tak ho víc a víc začala hrát na křídle. Podle všeho s ním sem počítá i Rulík, kdyby to viděl jinak, už by ho nejspíš proti Británii zkusil uprostřed, když si testoval i jeho hru v oslabení. Ale hrát uprostřed útoku úplná neznámá pro Nečase není, Zacha v klidu zvládne levé křídlo. Elegantně by se tím vyřešil rébus, jak se vypořádat se zásahem do sehrané sestavy. Vlastně by byl jen minimální pohyb, Beránek by doplnil Kämpfa a útok by měl nebezpečnost ve Stránském.