Slováci v problémech! Nejsme roboti, podmínky jsou hrozné, zlobil se Nemec

Slovensko od postupu dělilo pouze 80 sekund. V čase 58:24 dával Peter Cehlárik na 2:1. Jenže hned za 14 sekund srovnal Oskars Cibulskis. V prodloužení Slováci hlavně díky fantastickému brankáři Samuelu Hlavajovi dvakrát přežili dlouhá oslabení tří proti čtyřem, ale nájezdy urvalo Lotyšsko.

Oba gólmani byli totálně vyšťavení. V hale bylo obrovské teplo, oba sotva motali nohama. Kristers Gudlevskis byl navíc lehce zraněný, omlouvali ho i z rozhovorů

„Podmínky jsou tu hrozné, někdo by se na to měl podívat,“ zlobil se mladý obránce Šimon Nemec. „Nejsme roboti, jsme lidi a myslím, že takhle to dál nepůjde. Je tady takové teplo, že v páté minutě máme mokré rukavice a nedá se vystřelit, v podstatě nemáme puk pod kontrolou. Už při nástupu a rozcvičce, je tak velké teplo... Nevím, čím to je, ale zažívám to poprvé. Kompetentní lidé by se na to měli zaměřit.“

Trpí i led, ale ten je podle Nemce celkem v pořádku. „Organizátoři se snaží, jak můžou, led není až tak špatný. Ale když máte vodu v bruslích a rukavicích, hraje se těžko hokej! Chtěli jsme tvořit a nešlo to. Musíme se s tím smířit.“

Na podmínky se slovenští hokejisté ale nevymlouvali. Dobře si byli vědomi, že Lotyše měli sestřelit v úvodních třech přesilovkách. Nebo pak ve finiši udržet otočku na 2:1. „Asi se musíme zaměřit na mentalitu, hrát celých šedesát minut,“ přitakal Nemec. „Už jsme si možná mysleli, že je po zápase, ale jak jsme viděli, hokej je vrtkavý a bohužel... Nemůžeme dostat takový rychlý vyrovnávací gól.“

S tím souhlasil i obránce Michal Ivan, který rozjel gólovou akci na 1:1. „Zbytečné komplikace, dostali jsme dva smolné góly, trošku smůla. Měli jsme hodně šancí, které jsme nedokázali využít, to nás mrzí.“

Smůla, nebo trest za nevyužité přesilovky v úvodu? „Ano, měli jsme se tam nastartovat, šance proměňovat. Tam to asi rozhodlo zápas. Budeme muset na přesilovkách popracovat do dalších zápasů.“

Že bylo velké teplo, připustil i Ivan. Ale žádné výmluvy, podmínky jsou stejné pro všechny. „Ze začátku to bylo dobré, ale jak bylo teplo a hala plná, hodně lidí... Ztrácí se kvalita, ale na to se nedá vymlouvat, každý má stejné podmínky. Ne, na to se nedá vymlouvat. Spíš nás mrzí, že jsme to neudrželi do konce. Oni to zahráli dobře, měli dobrou clonu a padlo jim to tam.“

Slovenští borci ocenili brankáře Samuela Hlavaje. Pochytal řadu tutovek, k tomu i čtyři nájezdy. Prakticky měl i ten poslední od Danse Locmelise. Ten už odjel do rohu zklamaný, ale puk se přes beton za bránu přece jen došoural.

„Samo nás držel celý zápas, zase pochytal kopu střel,“ přitakal Michal Ivan. „Muselo to být pro něj hodně náročné, škoda, že jsme to nepotrestali na druhé straně. I lotyšský brankář toho měl dost, škoda, že jsme nedali nějaké góly navíc.“