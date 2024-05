MS ONLINE + SESTŘIHY: Finové se opět trápí! Poláci bojují o záchranu

Polští hokejisté se radují z gólu do sítě Kazachstánu • ČTK / Pryček Vladimír

Velká Británie se stala prvním sestupujícím. Po prohře s Norskem 2:5 se tak příští rok na šampionátu nepředstaví. Švédové opanovali skupinu B, Francii porazili 3:1. Večer hraje Finsko, které proti Dánsku musí za každou cenu bodovat, jinak zůstává dále ve velkém ohrožení při boji o účast ve čtvrtfinále. Od 20.20 nastupují Poláci do nejdůležitějšího duelu na turnaji, v bitvě s Kazachstánem se totiž rozhodne, kdo zůstane mezi elitou. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.

Skupina A

Velká Británie - Norsko 2:5

Velká Británie sestupuje po roce zpátky do skupiny A divize I. Norové si naopak zajistili záchranu, k níž jim stačil jakýkoliv bodový zisk. Třemi body za gól a dvě asistence k tomu přispěl Michael Brandsegg-Nygard, dvakrát skóroval za vítěze Eskild Bakke Olsen.

Velkou Británii a poslední tým ze skupiny B v Ostravě za rok na šampionátu ve Švédsku a Dánsku nahradí Slovinsko a Maďarsko. Britové zůstali na turnaji i po šesti duelech bez bodu a před úterním závěrečným soubojem s Rakouskem ztrácejí na Norsko šest bodů.

Norové rychle rozhodli o osudu utkání a už v čase 12:25 vedli 3:0. Skóre otevřel v 5. minutě Markus Vikingstad, který před gólmanem Jacksonem Whistlem tečoval střelu Maxe Krogdahla od modré čáry. Za 132 sekund zachytil Patrick Thoresen chybnou rozehrávku Roberta Lachowitze a z pravého kruhu překonal britského gólmana střelou na vyrážečku. Potom přihrávku Noaha Steena nedokázal odvrátit Ben O'Connor, Bakke Olsen si našel ideální chvíli na zakončení a poslal puk do odkryté branky.

Po 78 sekundách druhé části potrestali Norové vyloučení Joshe Batche z konce úvodní části a upravili už na 4:0. Souhru Matse Zuccarella a Thoresena zakončil z levého kruhu Brandsegg-Nygard. V 25. minutě Britové také v početní výhodě snížili. Přihrávku Roberta Dowda proměnil z pozice mezi kruhy Brett Perlini.

V čase 44:36 po dalším zaváhání Britů v defenzivě ještě Whistle vyrazil bekhendový pokus Brandsegga-Nygarda u levé tyče, ale na dorážku Bakkeho Olsena už nestačil. Za necelé tři minuty upravil výsledek Ollie Betteridge, který bekhendem překonal Henrika Haukelanda.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:56. Perlini, 47:25. Betteridge Hosté: 4:34. Vikingstad, 6:46. Thoresen, 12:25. E. Olsen, 21:18. Brandsegg-Nygård, 44:36. E. Olsen Sestavy Domácí: Whistle (Bowns) – Mosey, Halbert, Phillips, O'Connor, Ruopp, Richardson, Batch – Perlini, Kirk, Curran – Dowd (C), Lake, Neilson – Lachowicz, Norris, Betteridge – Davies, Critchlow, Duggan – Shudra. Hosté: Haukeland (Arntzen) – Johannesen, Solberg, Hansen, Kåsastul, Engebråten, Krogdahl, Hurrød – Martinsen, Zuccarello, Thoresen (C) – T. Olsen, Berg-Paulsen, Vikingstad – E. Salsten, H. Salsten, Rønnild – Pettersen, Brandsegg-Nygård, E. Olsen – Steen. Rozhodčí Fraňo (CZE), Pearce (CAN) – Ondráček (CZE), Zunde (LAT) Stadion Praha Návštěva 13 679 diváků

Finsko - Dánsko

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Larmi (Lehtinen) – Määttä, Mattila, Lehtonen, Vittasmäki, Rissanen, Kaski, Saarijärvi, Riikola – Björninen, Jormakka, Mäenalanen – Innala, Granlund (C), Pakarinen – Puljujärvi, Puistola, Kapanen – Jääskä, Puustinen, Hyry. Hosté: Seldrup (Rørth) – A. Koch, Larsen, Lassen, M. Lauridsen, Bruggisser, Jensen – Storm, Russell (C), From – Mølgaard, Scheel, Olesen – True, Aagaard, Wejse – L. Andersen, Poulsen, N. Andersen – Schultz. Rozhodčí Campbell (CAN), Tscherrig (SUI) – Fuchs (SUI), Špůr (CZE) Stadion

Z V VP PP P Skóre B 1. Kanada 6 5 1 0 0 28:15 17 2. Česko 6 4 1 1 0 23:10 15 3. Švýcarsko 6 4 1 0 1 26:11 14 4. Finsko 5 2 0 1 2 17:10 7 5. Rakousko 6 2 0 1 3 19:25 7 6. Norsko 7 2 0 0 5 15:25 6 7. Dánsko 6 2 0 0 4 14:26 6 8. Velká Británie 6 0 0 0 6 8:28 0

Skupina B

Švédsko - Francie 3:1

Hokejisté Švédska porazili na mistrovství světa v Ostravě Francii 3:1 a i po šestém utkání udrželi stoprocentní bilanci. Vítězství ve skupině B gólem a asistencí potvrdili Lucas Raymond a André Burakovsky, vítěznou branku vstřelil v přesilové hře kapitán Erik Karlsson.

„Byl to těžký zápas. Francouzi odvedli dobrou práci a my jsme nebyli sami sebou. Musíme hrát lépe a vím, že budeme,“ řekl útočník Fabian Zetterlund. „Podařilo se jim to nám ztížit. Dobře napadali naši rozehrávku a nedávali nám moc času. Musíme hrát rychleji, skoro nás dostali, ale nakonec jsme ukázali naši sílu,“ dodal hráč San Jose.

Favorizovaní Seveřané měli již před dnešním duelem jistotu postupu do vyzařovací části z prvního místa. Začali aktivně a brankáře Papillona prověřili Raymond, Lundeström nebo Burakovsky. Otevřít skóre se jim ale nepodařilo. Francouzi bez větších problémů přežili i první oslabení, v němž paradoxně vyslali i první střelu na gólmana Erssona.

Švédové v první části soupeře výrazně přestříleli (12:3), do druhé ale vstoupili vlažněji a Francouzi se postupně začali osmělovat i v útoku. Bezbrankový stav změnil ve 28. minutě Raymond, jenž prostřelil Papillona.

Francie v předešlých dvou vzájemných zápasech na MS nedokázala vstřelit Švédsku gól, tentokrát se jí to podařilo. O 83 sekund později vyrovnal Bertrand, k němuž se odrazila zblokovaná střela Recha. Favorit následně přidal a Papillonovi rostl počet zákroků. Blíže brance byli ale Francouzi. Hned dvě velké šance měl Bertrand, Boudon v přesilovce trefil tyč.

Zpátky do vedení pomohla Švédsku přesilová hra. Vyloučení na turnaji debutujícího Colombana v závěru druhé třetiny využil ve 42. minutě Karlsson a připsal si čtvrtý gól na šampionátu. Vyrovnat se již Francii nepodařilo, v závěru navíc při power play inkasovala čtyři sekundy před koncem potřetí.

„Odehráli jsme výborné utkání, ale jsem i za kluky smutný, jak to dopadlo. V každém zápase tvrdě pracujeme, ale nezískáváme body. Doufám, že v úterý proti Německu se nám to povede,“ řekl útočník Kevin Bozon. „Brzy nás čeká nová výzva, olympijská kvalifikace. Musíme se na to připravit a tohle byl výkon, který nám pomůže. Za předvedený výkon jsme si ale dnes zasloužili více,“ dodal osmadvacetiletý Francouz.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 28:00. Raymond, 41:29. Karlsson, 59:56. Burakovsky Hosté: 29:23. Bertrand Sestavy Domácí: Ersson (Wallstedt) – Heed, Hedman (A), Karlsson (C), Pettersson, Dahlin, Brodin, Bengtsson – Unger Sörum, Eriksson Ek, Kempe – Burakovsky, Holmberg, Raymond (A) – Zetterlund, Lundeström, Olofsson – Friberg, L. Johansson, Grundström – Sörensen. Hosté: Papillon (Junca) – Gallet, Auvitu (A), Cantagallo, Chakiachvili, Llorca, Crinon, Guebey – T. Bozon, Bellemare (A), Treille (C) – Bertrand, Boudon, Rech – Claireaux, Addamo, Perret – Dair, Colomban, K. Bozon – Bruche. Rozhodčí Schrader (GER), Vikman (FIN) – Heffner (GER), Hynek (CZE) Stadion Ostrava Arena Návštěva 6 805 diváků

Kazachstán - Polsko

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:35. Michajlis Hosté: 09:11. Walega Sestavy Domácí: Šutov (Bojarkin) – Metalnikov, Beketajev, Orechov, Danijar (A), Breus, Dichanbek, Koroljov, Gajtamirov – Omirbekov, Starčenko (C), Rymarev – Michajlis (A), Paňukov, Muchametov – Šestakov, Muratov, Savickij – Bojko, Rachmanov, Asetov. Hosté: Murray (Fučík) – Kolusz (A), Wanacki, Wajda, Kruczek, Bryk, Dronia, Kostek, Górny – Fraszko, Wronka, Pasiut (A) – Michalski, Dziubiński (C), Lyszczarczyk – Paś, Walega, Kr. Maciaś – Komorski, Zygmunt, Urbanowicz. Rozhodčí Ansons (LAT), MacFarlane (CAN) – Lundgren (SWE), Nyqvist (SWE) Stadion Ostrava Arena