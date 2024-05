Zákulisí příletu hvězd z Bostonu: „Pastovy“ komplikace i limit u Zachy

Kulisy jsou nachystané. Natřískaná O2 aréna, přetížené hlukoměry, otřásající se ochozy. To už známe… Teď se ale show o level povýší, až na led vyjede hokejový světovládce. David Pastrňák, šestinásobný vítěz Zlaté hokejky. Bombarďák, který za dvě poslední sezony v NHL nastřílel 108 gólů. Vedle něj Pavel Zacha. Dlouho zlobivé dítě národního týmu, dnes vítaná posila. Od 16.20 hodin nastoupí Češi proti Kanadě v posledním utkání skupiny. Co všechno se kolem nich dělo?

To, co je čeká, sledovali v minulých hodinách na videích. Hltali zprávy od známých a kamarádů. Už v tu chvíli měli husí kůži.

Orosené čelo měli zase týmoví funkcionáři, kteří zařizovali detaily kvapného přesunu ze zámoří. Od letenek, pojistky až po shánění fotek na akreditaci. „Nezdá se to, ale už jenom těch papírů, co jsme museli vyplnit, je celkem dost,“ říká týmový manažer Milan Hnilička.

Teď vstoupí hvězdy na jeviště. V hlavních rolích. P+Z. Čekají se hlasité ovace už při samotné představovačce. Především u čísla 88.

Pasta show startuje. Ale nečekejte, že by Zacha měl být kompars. Reprezentaci posílila dvojice světového kalibru. Ta, která už tak skvěle šlapající mašině, založené na týmovosti, dodá chilli koření.

Mantra ve stylu Rulíka

Soupeře to bude pálit. Až tak, že je v zákulisí čím dál tím víc slyšet: Vy Češi jdete na zlato!

Tak to zase prrrr. Až tak silná slova od samotných aktérů nečekejte. „Musíme se soustředit na přítomnost. Nekoukat moc daleko. Musíme zůstat v ten daný moment,“ vykládal Pastrňák, když v kšiltovce a týmové mikině dorazil mezi novináře.

„Tu jsem mu půjčil, je moje! Rozhovor jsem zachránil,“ smál se Ondřej Kalát, tiskový mluvčí národního týmu. Že by stihl dát Pastovi i rychlé mediální školení ve stylu kouče Radima Rulíka? Jeho mantra přece zní: Koukat jenom na další utkání! Přesně tak mluvil i zámořský klenot.

Hned po něm promluvil druhý ostře sledovaný muž. Zacha. Toho zase doprovodila mluvčí Aneta Lednová, která ještě, než stihl cokoliv říct, zpražila novináře, že si hráč nepřeje, aby se rozebírala minulost. A odstartovala limit několika otázek.

Přitom Zacha vypadal uvolněně, neměl problémy odpovídat. Vypadalo to na zbytečnou horlivost.

Sám centr, na vrcholu svých sil, k palčivému tématu řekl: „Jedna z věcí, která pro mě byla důležitá, je komunikace,“ vykládal před houfem reportérů. „Když byli lidi z reprezentace v Americe, bavili jsme se o všem, co bylo. Trenér a manažer chtěli, abych v týmu byl. Když o vás reprezentace takhle stojí, je to důležité. Hrát doma je velká věc.“

S kým si zahrají? Nabízí se dvě varianty. Buď s Romanem Červenkou, nebo Ondřejem Palátem. Obě jsou to logické volby.

„Určitě jsem rád, že hraju s ním v týmu. Protože proti němu se hraje špatně,“ říkal ostřílený matador Palát, když po včerejším tréninku přišel mezi novináře. V NHL si ho jako rivala užil až dost.

„Kdybych s nimi hrál, bylo by to super. Věřím, že bychom si hned sedli,“ povídal neméně cenný útočník. Sice trošku ve stínu, ale dva Stanley Cupy mluví samy za sebe.

Hlavně pro Pastrňáka to byly perné poslední hodiny. Výstupní prohlídky, pohovory, rozhovor se zámořskými reportéry. To vše v lehce napjaté atmosféře. Přeci jenom Bruins těžce nesli, že se jejich klíčový muž tak rychle sbalil a vyrazil směr Praha.

„Nebylo to úplně snadné, ale všechno se vyřešilo. Jenom se tím ukazuje, co pro Davida znamená reprezentovat. Zvlášť doma,“ řekl Aleš Volek, jeho dlouholetý agent. Také on byl neustále na telefonu. Všechno koordinoval s vedením reprezentace.

Sorry, byly komplikace

Bostonské duo letělo večer amerického času. Ještě předtím stihl Pastrňák poslat redaktorovi deníku Sport zprávu: „Volej za třicet minut.“ Zdálo se, že žádosti o krátký rozhovor vyhoví.

Ovšem nakonec to neklaplo. „Sorry, nešlo to. Řešil jsem zničehonic letenky,“ reagoval cestou do kabiny po oficiálním rozhovoru v tréninkové mixzóně. V něm předtím zmínil, že rodina nakonec musela narychlo zajišťovat jiný spoj.

Podle informací Sportu z toho všeho měl těžkou hlavu. Na poslední chvíli se nahromadily starosti. Také po příletu vypadal unaveně, ale všechno překonal. A je nachystaný hrát, vychutnat si elektrizující atmosféru. On s tradičním číslem 88. Zacha s cifrou 14.

Na druhé straně Kanada, jako poslední ostrý test před čtvrtečním čtvrtfinálovým soubojem. Bude to symbolický obrázek. Na ledě Pastrňák. V hledišti Jaromír Jágr. Legenda, jejíž žezlo pomalu, ale jistě přebírá právě Pasta.

Muž, jenž když v mozku zapne centrum hokejového umu, soupeři z něj šediví. „Těšíme se, jsou to skvělí hráči. Měl jsem s Pastou možnost nastoupit, když přijel do Kodaně s Krejčou. Hned první zápas byl orchestr. Věříme, že nám oba pomůžou,“ připomněl útočník Dominik Kubalík mistrovství před třemi lety.

Ovšem tehdy kapela hrála jenom do čtvrtfinále. Teď jsou očekávání vyšší. Češi si chtějí podmanit i víkendový program, kdy se bude hrát o medaile.

VIP dvojice z Bruins včerejší trénink nestihla. Letoun z Paříže dosedl kolem poledne, takže do haly dorazili až více než dvě hodiny po něm. Přímo z letiště. Cestou se jen zastavili krátce v hotelu, což je hned naproti.

„Pochopitelně bydlí s námi. Dopředu jsme s touto možností počítali,“ dodává týmový manažer Hnilička s tím, že jim sehnali dva samostatné pokoje.

Dneska s týmem vyjedou na led. Pasta show nabírá na otáčkách.

Jak by mohly vypadat útoky

Pastrňák – Zacha – Palát

Kaše – Sedlák – Červenka

Nečas – Kämpf – Kubalík

Flek – Tomášek – Beránek

Pozn.: Variantou je rovněž to, že by s duem z Bostonu hrál Roman Červenka.