Pastrňák v akci: zmuchlaný i lídr. Provokace Kanady? Doba je jiná

David Pastrňák v zápase proti Kanadě • FOTO: Pavel Mazáč / Sport

Jeho přílet postavil na nohy všechny české hokejové fanoušky. David Pastrňák si po vypadnutí v play off NHL sbalil to nejdůležitější (hokejky, brusle) a nasedl do letadla, aby posílil národní tým na domácím mistrovství světa. První zápas? Hned proti Kanadě, tedy nic snadného na rozehřátí. Co ukázala hvězda Bostonu při prohře 3:4 v prodloužení? Byl lídrem, ale i zmuchlaným. Fanoušci byli u vytržení, ale gólu ani bodu se od muže s číslem 88 nedočkali.