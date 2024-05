VIDEO: Česko - USA 1:0. Zacha trefil postup! Zářil bezchybný Dostál

Před dvaceti lety se ve stejné situaci plakalo. Teď opět. Ale štěstím! Národní tým zaplašil myšlenky na dávné prokletí s Američany. Čeští hokejisté ukázali srdce, bojovnost, žrali led. A jsou v semifinále! Zámořského rivala porazili 1:0 a opět před neopakovatelnou atmosférou propluli do bojů o medaile. Čeští příznivci znovu ukázali, že jsou nejlepší na světě. Mají na to i hráči. Teď už není pošetilé to říct naplno: Tohle mužstvo má na zlato! Hrdinou byl jediný střelec Pavel Zacha. A gólman Lukáš Dostál. V boji o finále se utkají se Švédy.

Lidé si museli v závěru nervozitou ukousat nehty. Tlakoměrům praskala stupnice.

Nervy byly našponované na maximum. Američané se snažili srovnat. Ukázat, že to na Čechy umějí.

Časomíra v tu chvíli ubíhala zoufale pomalu. Hráče, hrající na hranici sebeobětování, povzbuzovali lidé tradiční pokřikem: Hoši bojujem!

Podařilo se! Český výběr vyhrál 1:0 a chystá se na sobotní semifinále proti Švédsku (14.20). Může myslet i na zlato. Síla v mužstvu je obrovská. I díky zámořskému kalibru.



A teď hurá na Švédy.

„My jsme teď ještě plní dojmů ze zápasu. Takže to budeme řešit až potom," uvedl útočník Ondřej Kaše s tím, že vychválil gólmana Lukáše Dostála. Stejně jako David Pastrňák.

„Stoupal si i na hlavu, byl výborný," pěl ódy na týmovou jedničku.

Pro hvězdného kanonýra bude semifinále pikantní i kvůli tomu, že má švédskou snoubenku. „Konečně to přišlo, čekal jsem na to dlouho," smál se Pastrňák. Boj o zlato bude v sobotu.

Už ve 14. minutě se chystala opět napráskaná O2 arena k radostné explozi. Sám na branku upaloval David Pastrňák . Lidé hltali každé jeho tempo a modlili se, aby se stalo to, co se od takového bombarďáka čeká. Gól.

Ovšem ouha. V klíčový okamžik mu sjel puk. A bylo po nadějích. Lidé v hledišti se chytili za hlavu. Výstižně to pak ve studiu ČT okomentoval brankář Pavel Francouz. „Kdyby mu to nesjelo, byl by to jasný gól. V NHL se mu to na mě povedlo a zvedal ruce radostí,“ popsal umění jednoho z nejlepších kanonýrů planety.

Další těžké chvíle si prožil zkraje druhé třetiny. To když se usadil na trestnou lavici po nechtěném faulu vysokou holí. Sundal si helmu, utřel si uřícenou hlavu. A modlil se. Ale spoluhráči předvedli to, co celé utkání. Buldočí nasazení, bojovnost. Přesně ve stylu, jak už před šampionátem požadoval drsňák Radko Gudas : „Musíme žrát led!“

Žrali ho.

A přišla odměna. A byl u toho znovu Pastrňák. Češi rozjeli jednu z kombinací. A pak to přišlo. Nebojácně hrající obránce David Špaček, který v 21 letech snad nemá nervy, vyslal puk na bránu. Po šťastné teči se odrazil od Pavla Zachy. Ušmudlaný gól, ale počítá se.

Aréna znovu absolvovala zatěžkávací zkoušku, jestli je dobře postavená. Celá se otřásala. A slavila hrdinu okamžiku. Muže, jenž byl dlouho zlobivým dítětem reprezentace. Ale teď, v ten nejdůležitější moment, skóroval.

A zaznamenal nejdůležitější gól dosavadní kariéry. Trefa, která poslala národní tým do semifinále. Po dvou letech má tak šanci bojovat o medaile.

V bráně exceloval Lukáš Dostál. Spoluhráčům dodával klid a jistotu. Puky z něj nevypadávaly. Když se na něj díváte, musíte si říct: To bude v pohodě. Ten nic nepustí… Nepustil. Také jemu patřily obří ovace.

Stejně jako fanouškům. Těm nejlepším na světě, o tom není pochyb.

Češi se dostali do vedení v čase 26:39. A o pět minut později mohlo být ještě veseleji. Ve dvojici s Ondřejem Kašem našlápnul kapitán Roman Červenka . Mohutný nápřah, prásk! Z některých úhlů se zdálo, že to musí být gól! O kousíček nebyl. Puk se odrazil od horní tyčky.

„Snažil jsem se to dát nahoru, ale bohužel,“ reagoval český kapitán. Ale i tenhle moment ukázal, v jaké formě hraje na šampionátu.

Národní tým ukázal srdce. Zápas by mohl být v hokejových učebnicích v kapitole, jak se má bojovat. Jak hrát jako tým. Hráči padali do střel, udělali by cokoliv, aby se puk nedostal tam, kde ho nikdo nechtěl vidět. Když byla potřeba, i ofenzivní hvězdy hrábly dozadu.