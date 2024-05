Provokace? Gudy se o ně postaral, líčil Červenka. Příjemnější než vyhrát 5:0

Češi zlomili Američany a doma si zahrají o medaile. Na domácích šampionátech 2004 i 2015 se právě tým USA postaral o to, že končily nezdarem. Letos přišla odplata. „Když tohle zvládnete, je to příjemnější než vyhrát 5:0,“ usmíval se po vítězství Roman Červenka. Rozhodl přesilovkový gól Pavla Zachy, on sám měl na holi druhou trefu. Zasáhl horní tyč, chyběl kousek. „Kdybychom vedli o dva góly, bylo by to trošku klidnější. Hlavně, že po zápase hrála hymna,“ dodal kapitán českého týmu.

Jaký to byl zápas?

„Těžký, ale s krásným výsledkem. Lidi zase skvělí, do poslední vteřiny se hrálo. Víte, jak to je. Když tohle zvládnete, je to příjemnější, než vyhrát 5:0.“

Když půjdeme odzadu. Ve třetí třetině Američané tlačili, snažili se vyrovnat, ale vy jste se soustředili spíš na obrannou hru.

„Věděli jsme, že se do nás budou tlačit, ale věděli jsme, že můžou udělat nějakou chybu ve střední pásmu. Chtěli jsme být hlavně kompaktní, pospolu, abychom si v obranném pomohli a puky chodily jednoduše ven. Když jsme měli možnost v útočném pásmu, tak puk podržet a jít do šance, pokud se naskytne. Vcelku se nám to dařilo. Do něčeho se dostali, ale myslím, že jsme to neodehráli špatně.“

Od půlky první třetiny, pak ve druhé jste byli pohybliví, obětaví. Tohle možná zdobilo Američany, ale vy jste pohyb měli skvělý.

„Asi jo. Čtvrtfinále doma, bylo to úžasné a ten gól nás taky dostal trochu na koně. Najednou vedete, hraje se trochu líp. Můžete si na určité věci počkat. Snažili jsme se dělat krátká střídání, aby se nikdo neuvařil, jedno po druhém, dotáhnout, kam jsme to dotáhli.“

Co řeknete na Lukáše Dostála? Čekal jste od něj tohle?

„Vynikající. Když gólman udrží nulu ve čtvrtfinále, bylo by špatné toho nevyužít. Šťastným gólem, ale padnul tam a Dosty to zavřel. Jdeme dál.“

Jak rostete od turnaje v Brně jako tým?

„Myslím, že to je cítit. Budujeme to už nějakou dobu. Měli jsme i horší chvilky, ale dokázali se z nich dostat. Přijeli kluci z NHL a tým je ještě silnější. Psychicky je znát, že tady máme takové hráče, Dostyho vzadu. Uvidíme.“

Jméno Pavla Zachy se hodně skloňovalo u fanoušků, možná i u vás. Teď rozhodl čtvrtfinále. Jak jeho příběh vnímáte?

„Je super, že ho dal. Na ty řeči bych nedal, Zachič výborně zapadl do týmu od prvního dne. Jsem rád, že dal gól a je skvělé, že si můžeme zahrát o medaile.“

V semifinále vás čeká Švédsko.

„V semifinále nebudete mít lehkého soupeře. Samozřejmě víme, že Švédové mají vynikající tým, Amerika ho měla taky. Připravíme se a dáme do toho všechno.“

Jak těžké bylo ustát provokace Američanů?

„Myslím, že Gudy se o ně tak nějak postaral a že to nebylo nic hrozného. Možná bych od nich čekal i víc, nemyslím, že to bylo něco extra. Taky tomu nahrával stav 1.0, nikdo nechce udělat zbytečný faul. Je to tenký led. Nebylo to nic hrozného, Gudas tam párkrát něco měl. Vyřízeno, my jsme se soustředili na sebe, abychom zápas zvládli. Víme, jak Gudy umí být nepříjemný, nějaký souboj si Američani užili, ale člověk se musí soustředit na další střídání. Hlavně, že jsme vyhráli.“

Mrzela vás tyčka ve druhé třetině? Chyběl opravdu kousíček, mohli jste odskočit.

„Mrzela. Kdybychom vedli 2:0, bylo by to trošku klidnější. Cítil jsem, že mi to z hokejky dobře vylétlo, ale bohužel. Kéž bych si to nechal na další zápasy. Mrzelo to, týmu by gól pomohl, ale je jedno, kdo ho tam dá a jak. Důležité je, aby hrála hymna po zápase.“

Jak jste si užil děkovačku před plnou arénou?

„Skvělé. Lidi jsou úžasní. Mají velkou zásluhu na tom, že jsme takový zápas zvládli. Furt vás drží ve střehu, atmosféra vás nenechá vypnout ani na chvilku.“

SESTŘIH: USA - Česko 0:1. Zacha trefil postup! Zářil bezchybný Dostál Video se připravuje ...