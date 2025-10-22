Bohemians - Mladá Boleslav 1:1. Dohrávka skončila remízou, klokanům zachránil bod Kovařík
Fotbalisté Bohemians Praha 1905 v dohrávce 6. ligového kola remizovali s Mladou Boleslaví 1:1. Po přestávce otevřel skóre hostující Jiří Klíma, čtvrt hodiny před koncem vyrovnal Jan Kovařík. "Klokani" jsou v úplné tabulce desátí o šest bodů před Teplicemi, Středočeši na 14. příčce mají stejně bodů jako Severočeši, Ostrava a Pardubice.
V původním termínu 24. srpna se nehrálo kvůli hromadnému virovému onemocnění v kádru pražského celku. Po dnešním utkání mají všechna mužstva odehráno 12 kol. Bohemians s Mladou Boleslaví si vzájemný souboj zopakují rovněž v Ďolíčku znovu už 5. listopadu v osmifinále domácího poháru.
Trenér Středočechů Majer udělal po porážce v Pardubicích pět změn v základní sestavě. Jedenáctku obměnili také domácí, kapitán Hůlka kvůli menším zdravotním problémům usedl mezi náhradníky.
Vršovičtí začali aktivně, od úvodního hvizdu se tlačili do zakončení a vytvářeli si standardní situace. Středočeši však byli přímočařejší a první větší šance byly na jejich straně. Vydařenou kombinaci zakončoval John a střelou z dobrých 20 metrů orazítkoval břevno. Ševčík pak po další vydařené souhře Reichlovu branku jen těsně přestřelil.
Ve 28. minutě domácí Kovařík tvrdou střelou pod břevno rozvlnil síť, ale asistent signalizoval ofsajd a videorozhodčí navíc zkoumal i předchozí situaci před brankou. Sudí Radina se šel podívat k monitoru a kvůli faulu Hilála na gólmana Mandouse gól neuznal.Pražané měli šanci i v nastaveném čase prvního poločasu, Sinjavskij ji nevyužil.
Kovařík po přestávce zakončoval do protipohybu brankáře, ale Mandous se blýskl pohotovým zákrokem. O dvě minuty později hosté udeřili z rychlého brejku. John uvolnil Klímu a útočník střelou o zadní tyč otevřel skóre. Dal svůj první gól v ligové sezoně.
Trenér Veselý reagoval dvojím střídáním a na hřiště přišel i Hrubý. Jednatřicetiletý záložník si připsal 300. ligový zápas a vstoupil do Klubu legend. Jubilejní start zaznamenali i dva jeho spoluhráči z Bohemians, Ristovski 50. a Hilál 150. utkání v české lize.
„Klokani“ nakonec získali aspoň bod. Čermákova hlavička se ještě snesla na břevno, ale Hilál pak uvolnil Kovaříka a ten i s přispěním teči blokujícího Prebsla vyrovnal a také si připsal první trefu v sezoně. Skóre bylo otevřené až do poslední minuty nastaveného času, kdy měl tutovku střídající hostující Vojta, ale Reichl svůj tým podržel. Bohemians tak neprohráli poslední čtyři vzájemné ligové zápasy.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|2
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|3
Jablonec
|12
|7
|4
|1
|16:8
|25
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Hr. Králové
|12
|4
|4
|4
|18:19
|16
|10
Bohemians
|12
|4
|4
|4
|10:12
|16
|11
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|12
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|12
|2
|4
|6
|17:27
|10
|15
Slovácko
|12
|1
|5
|6
|6:13
|8
|16
Dukla
|12
|1
|5
|6
|8:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu