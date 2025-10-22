LM ONLINE: Real v souboji gigantů hostí Juventus, Liverpool hraje ve Frankfurtu
Středečními zápasy pokračuje třetí kolo hlavní fáze Ligy mistrů. Od 21 hodin jsou na programu velké šlágry. Ajax hraje na slavném stadionu Stamford Bridge proti Chelsea, český gólman Vítězslav Jaroš je za hosty mezi náhradníky. Zajímavý bude souboj Monaka s Tottenhamem a v konfrontaci gigantů dojde na střetnutí Realu s Juventusem. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.
Liga mistrů 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|3
|3
|0
|0
|13:3
|9
|2
Inter Milán
|3
|3
|0
|0
|9:0
|9
|3
Arsenal
|3
|3
|0
|0
|8:0
|9
|4
Dortmund
|3
|2
|1
|0
|12:7
|7
|5
Manchester City
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|6
Bayern
|2
|2
|0
|0
|8:2
|6
|7
Newcastle
|3
|2
|0
|1
|8:2
|6
|8
Real
|2
|2
|0
|0
|7:1
|6
|9
Barcelona
|3
|2
|0
|1
|9:4
|6
|10
Karabach
|3
|2
|0
|1
|6:5
|6
|11
Galatasaray
|3
|2
|0
|1
|5:6
|6
|12
Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|8:6
|4
|13
Tottenham
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|14
Marseille
|2
|1
|0
|1
|5:2
|3
|15
Club Brugge
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|16
Sporting
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|17
Frankfurt
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|18
Liverpool
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|19
Atlético
|3
|1
|0
|2
|7:8
|3
|20
Chelsea
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|21
Bilbao
|3
|1
|0
|2
|4:7
|3
|22
Atalanta
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|23
Neapol
|3
|1
|0
|2
|4:9
|3
|24
Saint Gilloise
|3
|1
|0
|2
|3:9
|3
|25
Juventus
|2
|0
|2
|0
|6:6
|2
|26
Bodo/Glimt
|3
|0
|2
|1
|5:7
|2
|27
Pafos
|3
|0
|2
|1
|1:5
|2
|28
Leverkusen
|3
|0
|2
|1
|5:10
|2
|29
Monaco
|2
|0
|1
|1
|3:6
|1
|30
Slavia
|2
|0
|1
|1
|2:5
|1
|31
Villarreal
|3
|0
|1
|2
|2:5
|1
|32
FC Kodaň
|3
|0
|1
|2
|4:8
|1
|33
Olympiacos
|3
|0
|1
|2
|1:8
|1
|34
Kajrat
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
|35
Benfica
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|36
Ajax
|2
|0
|0
|2
|0:6
|0
- Osmifinále
- Play-off