LM ONLINE: Real v souboji gigantů hostí Juventus, Liverpool hraje ve Frankfurtu

Středečními zápasy pokračuje třetí kolo hlavní fáze Ligy mistrů. Od 21 hodin jsou na programu velké šlágry. Ajax hraje na slavném stadionu Stamford Bridge proti Chelsea, český gólman Vítězslav Jaroš je za hosty mezi náhradníky. Zajímavý bude souboj Monaka s Tottenhamem a v konfrontaci gigantů dojde na střetnutí Realu s Juventusem. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG330013:39
2Inter Milán33009:09
3Arsenal33008:09
4Dortmund321012:77
5Manchester City32106:27
6Bayern22008:26
7Newcastle32018:26
8Real22007:16
9Barcelona32019:46
10Karabach32016:56
11Galatasaray32015:66
12Eindhoven31118:64
13Tottenham21103:24
14Marseille21015:23
15Club Brugge21015:33
16Sporting21015:33
17Frankfurt21016:63
18Liverpool21013:33
19Atlético31027:83
20Chelsea21012:33
21Bilbao31024:73
22Atalanta21012:53
23Neapol31024:93
24Saint Gilloise31023:93
25Juventus20206:62
26Bodo/Glimt30215:72
27Pafos30211:52
28Leverkusen30215:102
29Monaco 20113:61
30Slavia20112:51
31Villarreal30122:51
32FC Kodaň30124:81
33Olympiacos30121:81
34Kajrat30121:91
35Benfica30032:70
36Ajax20020:60
  • Osmifinále
  • Play-off

