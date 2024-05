Švýcarsko - Německo 3:1. Obhájce stříbra končí, postup řídil Bertschy

Švýcarští hokejisté oslavují postup do semifinále • ČTK / AP / Darko Vojinovic

Překvapení nedopustili. Švýcarští hokejisté ve čtvrtfinále mistrovství světa porazili Německo 3:1 a postupují do semifinále. Klíčovým mužem týmu ze země helvétského kříže za postupem do bojů o medaile byl útočník Christoph Bertschy, který nejprve otevřel skóre v oslabení a následně pojistil výhru trefou do prázdné branky. Němcům se sice podařilo snížit po gólu Dominika Kahuna, na srovnání už se ale nezmohli a cesta za obhajobou stříbra pro ně končí.