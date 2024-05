GM Nash: Voráček vám vykouzlí úsměv. Jak skládal kanadský tým?

Sám býval elitní střelec. Jednou získal trofej Rakety Richarda, dvakrát nasypal za sezonu čtyřicet gólů, čtyřikrát se dostal přes třicet. Na spoustu z nich mu nahrál David Výborný, rekordman v počtu startů za českou reprezentaci (219). Ale i ikona Blue Jackets (543 utkání).

„Neskutečně šikovný. Byla radost s ním hrát v lajně,“ chválil ho Nash při kanadském tréninku. Sám několikrát reprezentoval na velkých turnajích, dvakrát vyhrál olympiádu, jednou mistrovství světa. V únoru ho najali jako generálního manažera Kanady. Dostal za úkol sestavit tým, který z Prahy přiveze další zlato.

Překvapilo vás, když jste se s Jakubem Voráčkem potkal na tribuně? Je hodně nezvyklé ho vidět v roli komentátora?

„Zaskočený jsem nebyl, protože jsem s ním mluvil už dřív. Byli jsme v kontaktu a on mi řekl, že bude na téhle akci dělat něco pro televizi. Bylo skvělé ho zase vidět. A slyšel jsem, že odvádí ohromnou práci.“

Do komentování vnesl trochu jiný pohled, je vtipný, bezprostřední, má dobré postřehy, přinesl zase něco jiného, než ostatní. Poznáte, že ještě poměrně nedávno hrál. Teď však už bohužel nemůže.

„Jo, Jake prožil skvělou kariéru. Víte, raději bych ho tady oslavoval, než abych ho litoval. Přišel jako mladík do Columbusu a zanechal obrovský dojem. Stejně tak potom ve Philadelphii a zase zpátky v Columbusu. Nerad bych na něj nahlížel špatnou optikou nebo mu dával najevo soucit. Spíš bych ho vychválil. Na Jakea jsem velmi pyšný. Od té doby, co jsme se potkali, když byl draftován a bylo mu osmnáct, prožil patnáct velmi dobrých sezon a dosáhl mnoha úspěchů.“

Byl jste hodně rád, když jste ho tady potkal? Jaký k sobě máte vztah?

„Jsme velmi dobří přátelé. Kdykoli uvidíte Jakea, vykouzlí i vám úsměv na tváři. Je jedním z těch, kteří vás tím úsměvem nakazí. Kdekoliv se objeví, všichni kolem něj jsou šťastní. Takže když jsem Jakea zase viděl, byl jsem opravdu šťastný. Potěšilo mě to. Máme spolu spoustu hezkých vzpomínek.“

V domovském Kladně pomáhal jako trenér. Najal byste ho na nějakou pozici do Columbusu?