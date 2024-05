Pasta góly neřeší, maká pro tým. A věří, že holky už oblečou český dres!

Rodina v hledišti, vítězství. Takže to je nejlepší dárek, ne?

„Moc narozeniny neslavím, ale tyhle si budu pamatovat. Krásný den. A prožívat to s celou republikou? Přijel jsem do neskutečného týmu. Jsem rád, že jsme nad Švédy vyhráli, tohle si opravdu užiju.“

O to víc, že to viděla i snoubenka s dcerou, že?

„Viděl jsem, že holky měly na sobě havířovský dres, což je dobrý první krůček! (smích) Příště už třeba obléknou český. Snad zítra! I díky jim zažívám hodně speciální den, na malou se už moc těším, pár dní jsem ji neviděl. Jsem rád, že jsme to zvládli.“

Nebude švédská přítelkyně Rebecca naštvaná?

„Oni nemůžou prohrát! Buď budou mít radost, že postoupí jejich země, nebo mají radost za mě. Se Švédy můžu prohrát jenom já! (smích) Moc děkuju klukům za výhru, po prvním zápase se Švédy vede naše česká rodina 1:0. Super.“

Co říkáte na atmosféru?

„Užívám si to. Už dlouho před koncem jsme vedli 7:3, samozřejmě se v hokeji může stát všechno, ale nějak chápete, že by muselo dojít opravdu na velký zázrak. Posledních pět minut jsem si tribuny hodně užíval.“

Vnímáte, že tím žije celá země? A prožívá to s vámi?

„Všichni to chceme urvat pro fanoušky! Co předvádí, je neskutečný, ale zase nějak moc mě to nepřekvapuje. Lidi tu hokejem žijou a je to nádherné. Ale ještě nás čeká jeden důležitý zápas.“

Právě na finále si šetříte gól?

„Hele, musím vám říct, že mi je celkem jedno, že jsem se neprosadil. Vůbec jsme moje góly nepotřebovali a doufejme, že ani potřebovat nebudeme. Střelecká není k nalezení, ale fakt mi na tom nezáleží. Podřídil jsem se systému, pomáhám v každém střídání, jak umím. Ondra Palát v našem útoku je taky strašně šikovný, takže mu to dávám. Vůbec nad sebou nepřemýšlím. Gól by byly samozřejmě hezký, ale žralo by mě to až ve chvíli, kdy bychom prohráli.“

Kdy se podle vás semifinále lámalo?

„Ve druhé třetině, kde padlo spoustu gólů, a vedli jsme 5:2. Švédové sice snížili v přesilovce, ale my jsme šli do kabiny o přestávce a tam jsme si řekli, že před zápasem bychom vedení 5:3 brali. Krásně jsme se uklidnili a do třetí třetiny jsme šli s tím, že to prostě uhrajeme. Ale teda nevím, co musíme udělat, abychom dostali přesilovku. (kroutí hlavou) Ve čtvrtfinále i semifinále jich soupeři dostali o hodně víc než my.“

Ale oslabení jste zvádli.

„Klobouk dolů před klukama na oslabení. Zvládli je náramně.“