Erat: Nechápu Carolinu, že Nečiho nevyužije. Jeho synové fandili USA

Byl to on, kdo ho zaučoval ve velkém hokeji. Vyhráli spolu dva tituly v Kometě. Učitel a žák. Teď někdejší útočník Martin Erat na dálku sledoval, jak 25letý Martin Nečas zazářil na šampionátu a po Praze ukazuje fanouškům zlatý pohár. „Je neskutečný, jaký má přístup k hokeji,“ říká jeho někdejší mentor, sám účastník čtyř olympijských turnajů a čtyř mistrovství světa. Pro web iSport.cz mluví i o kvalitách Davida Pastrňáka.

Usadil se v zámoří, kde se věnuje trénování mládeže. Ale o českém hokeji si udržuje velký přehled. A v předešlém reprezentačním cyklu působil u národního týmu jako asistent. „Mistrovství jsem sledoval na dálku, ale pro všechny to byl úžasný zážitek. Český hokej tohle moc potřeboval,“ říká Erat, který za reprezentaci odehrál 67 zápasů a na olympijském turnaji v Koreji působil jako kapitán.

Co říkáte na to, v jakého hráče vyzrál Martin Nečas?

„Nejsem překvapený. Zaslouží si to.“

Vy jste mu v mládí hodně pomáhal, že?

„Nechci si tady přivlastňovat nějaký zásluhy. Martin si to vydřel sám. Je neskutečné, jaký má přístup k hokeji. Jak funguje v letní přípravě. Jak hrozně moc chce být úspěšný. Hlavně ho to baví, chce být nejlepší. To je na tom to nejkrásnější.“

V čem je jeho největší síla?

„Je psychicky velmi odolný. Od mládežnických kategorií na něj byl vyvíjený velký tlak. Už v osmnáctce se o něm pořád mluvilo. A je super, jak se s tím dokáže srovnat. Nepřestává pracovat. I když poslední dva roky v Carolině na něj byl trenér hodně tvrdý, ustál to skvěle. Ukázal, že hokej hrát umí. A chce vyhrávat, zlepšovat se.“

Jak se proměnil od té doby, co jste ho zažil jako teenagera v Kometě?

„Nejzajímavější na tom je, že zůstal pořád stejný. Skromný, super kluk. Navíc