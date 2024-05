Mistři u prezidenta. Ocenil odolnost a zpražil Rusy: Je správně, že tu nebyli

Po dokonání zlaté domácí senzace byl pozván do šatny, za což se chtěl vřele odvděčit. Prezident České republiky Petr Pavel ve čtvrtek na Pražském hradě přivítal členy hokejové reprezentace. Národním hrdinům ještě jednou děkoval za skvělý výsledek a inspiraci. Opřel se ale i do jedinců, kteří tvrdí, že šampionát nebyl úplný kvůli absenci Rusů. „Není to pravda. Už jen za to, jak se chovali na předchozím mistrovství, je správně, že tu nebyli,“ řekla hlava státu. A dočkala se darů od šampionů.

Setkání s českým prezidentem už pro čerstvé mistry světa není ničím nepoznaným. S Petrem Pavlem už měli možnost se setkat během zápasů domácího šampionátu a následně se s ním i osobně poznat v kabině, když jim po výhře ve finále se Švýcarskem děkoval za malé Nagano a schytal i menší spršku šampaňského. Setkání na Pražském hradě pro zlatý tým ovšem představovalo zcela výjimečný okamžik.

Po návštěvě premiéra Petra Fialy tak reprezentanti byli ocenění i nejvyšším představitelem Česka „Samozřejmě neuvěřitelný,“ popisoval své prvotní dojmy brankář Lukáš Dostál ze setkání. „Neskrývám, že jsem prezidentův velký fanoušek. Takhle ho potkat. Je to pro nás jako pro Čechy obrovská pocta, že jsme tady mohli být.“

K hlavě státu se hokejisté dostavili v hojném počtu a už když procházeli po nádvoří, vzbudili pozornost fanoušků, ale i zvědavé skupinky zahraničních turistů z Asie. Nechyběl ani David Pastrňák . Z mistrovské party scházel pouze Pavel Zacha , který už odletěl do USA.

Po více jak čtyřdenních oslavách musel Pavel smeknout, jak se hráči drží. „Samotný fakt, že jste prošli celým tím kolečkem oslav až k dnešku, svědčí o tom, že jste určitě odolné osobnosti. Možná, že pro mnohé z vás bylo posledních pár dní těžší než samotný šampionát,“ pobavil prezident přítomné v sále.

„Je to dobrá povinnost to oslavit. Samozřejmě některé dny jsou náročnější, ale to k tomu patří. Pár lepších koňů tam je, ale tak nějak se to rotuje. Každý vždycky chvíli potahá, takže je to dobrý. Jsme tým,“ popisoval obránce Jan Rutta s úsměvem odolnost slavících mistrů.

Pavel už se příliš nechtěl vracet k dalšímu zdůrazňování, jací národní hrdinové a zlatí hoši se z hokejistů díky úspěchu v Praze stali. Musel ovšem ještě vyzdvihnout, jak se týmu kouče Radima Rulíka podařilo dodat mladým potřebnou inspiraci a aspoň na chvilku spojit národ dohromady. Vzpomněl si ale i na hlasy, které tvrdí, že kvůli chybějícímu Rusku byl šampionát neúplný a české zlato tak nemá váhu. Hlava státu s tím rozhodně nesouhlasí, už jen kvůli ruskému chování z minulosti.

„Nechci tady rozebírat otázky, jestli tam Rusové být měli nebo neměli, už vůbec ne ty politické. Určitě si ale všichni vzpomenete na předchozí mistrovství v Praze 2015, jak se zachovali ve finále s Kanadou. Myslím si, že už jenom za to, jak se tam zachovali, je správně, že na tomto mistrovství nebyli, protože tohle nemá nic společného s politikou, to bylo výrazně nesportovní chování. Na mistrovství světa určitě nepatří,“ zdůraznil český prezident.

Když Pavel po své děkovné řeči dal prostor i zástupcům českého hokeje, dočkal se opravdu skvělého poděkování. Nejprve z rukou prezidenta svazu Aloise Hadamczika po jednomyslné shodě celého týmu dostal podobně jako předseda vlády Fiala zlatou medaili ze šampionátu a podepsaný dres kapitána Romana Červenky .

„Slibuji, že ji nebudu nosit. To si nezasloužím. Tato čest patří vám hráčům,“ řekl Pavel k darované medaili. Hned na to Pastrňák přidal ještě k darům svoji hokejku a hráčské rukavice. Prezident sice přiznal, že hrával hokej na levou stranu, tento kousek ale rozhodně neodmítne.