Sonda do Kundrátkovy zlaté duše: Pohodář v zenu, na kterého je spoleh

Je to jeden z příběhů zlaté české party. Peprný, silný. Příběh Tomáše Kundrátka, klíčového muže obrany národního týmu, autora přihrávky na finálového střelce Davida Pastrňáka. A taky beka, co v minulé sezoně neprožil nejšťastnější chvilky na brněnské adrese a v Třinci z něj ještě na podzim udělali zdravého náhradníka. „Místo si vybojoval, makal na sobě,“ vypráví pro deník Sport a web iSport.cz zadák Třince Marian Adámek. A další se přidávají.

Tohle už asi nečekal. Pokud ano, pak mu nevěřili druzí. Tomáš Kundrátek se ve 34 letech stal světovým šampionem, po zisku třineckého titulu přidal další cenný zářez.

„Musím přiznat, že jsem nečekal, že bude hrát až takhle. Opravdu mu úspěch přeju, patřil k pilířům obrany, předvedl výborný výkon,“ skládá pochvalu trenér Martin Pešout, který zažil skvěle bruslícího obránce u reprezentační osmnáctky a naposledy předloni v Kometě.

Tam zažil rodák z Přerova víc zklamání než slávy. Brzdila ho zranění, která ho ze hry vyřadila hned trojnásobně. Změna prostředí mu nesedla, zvolil pak comeback do Třince.

„Byl zraněný už na začátku, měl zlomeninu. Zase se vrátil, hned se mu něco stalo, v tom to pro něj bylo horší,“ vzpomíná kapitán Komety Martin Zaťovič. „Ale zase play off odehrál dobře,“ dodá.

A tady se skýtá další, enormně silná Kundrátkova stránka. On prostě ví, kdy zapnout. Ne že by ve zbytku sezony záměrně brzdil, ale jakmile přijdou nejnáročnější momenty, ustojí je. Zatímco se jiným třesou kolena, on nahodí svůj typický úsměv, neřeší tíhu okamžiku.

„Má dobrou hlavu, máloco ho rozhodí, není vůbec nervózní. Proto hraje v důležitých utkáních jednu z hlavních rolí,“ má jasno Adámek. „Jeho největší zbraň je, že