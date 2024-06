Nedvěd o zlaté cestě: Brno byl strašák, který nám pomohl. Koho chtěl vzít?

Kdyby mu někdo po turnaji Euro Hockey Tour v Brně oznámil, ať je v klidu, že v Praze na MS v hokeji cinkne zlatá, dotyčnému by Petr Nedvěd rychle sháněl odvoz na důkladné vyšetření. A přece se zprvu těžko uvěřitelná věc stala. Kdy nastal zlom? Měl s Radimem Rulíkem stejný názor na nominaci? A kdy poprvé vycítil, že to dopadne dobře? O tom všem a mnohém dalším pro iSport.cz vypráví generální manažer národního mužstva. „Upřímně, věřil jsem, že budeme v Praze dobrý, ale trochu v nejistotě, zda to z kluků spadne v pravý čas a předvedou, co v nich je, jsem byl,“ vrací se zpátky Petr Nedvěd.

GM a taky spolumajitel restaurace Střídačka, kam jste pozval zlatý tým na oslavu titulu. Povezte, vydržel veškerý nábytek v podniku?

„Myslím, že jedna lavice nevydržela, ale to s námi nemělo nic společného. Co vím, prdla pod náporem fanoušků během sledování finále se Švýcary. Druhý den po finále jsem do hospody přišel a zrovna lavici opravovali, což nám ale nevadí. Bylo to pro dobro situace.“

Zvedly se vám tržby během šampionátu?

„Nemůžeme si stěžovat, hlavně výtoč piva byla zajímavá. Až si říkáme, že bychom potřebovali hospodu nafouknout. Ale není jak a kudy. Aspoň že je zahrádka venku, s tou je to optimální stav. Po hlavní sezoně je to jiná, to bychom prostor navíc potřebovali.“

Zlaté hokejisty jste pozval na oslavu, to sedí?

„Dávalo to smysl. Jen jsme si hlídali počasí, dovnitř bychom se všichni nevešli, kdyby pršelo. Ten den mělo být hezky, navíc ze Staromáku je to k nám, co bys kamenem dohodil, mělo to logiku pro náš všechny.“

Článek pokračuje pod grafikou

Když se vrátíme na úplný začátek, po turnaji v Brně byste si na titul mistra světa asi nevsadil...

„Chtěl bych znát toho člověka, který by to tipoval. Nalijme si čistého vína, netipoval by to nikdo. Výhodou bylo, že horší už jsme být nemohli. Odrážet se ode dna je zároveň nejlepší. V hlavách jsme věděli, že umíme hrát líp. Nakonec se z toho vyklubal parádní strategický manévr.“ (usmívá se)

Hlavně vůči konkurenci, viďte?

„Jednak kvůli konkurenci, ale zároveň i směrem k nám. Upřímně říkám, že Brno pro nás bylo takovým strašákem, že to celé věci docela pomohlo. Přirovnal bych to k tenisu, kde se taky situace mění během chvíle. Můžete prohrávat 0:2 na sety a 1:4 ve třetím, ale pak vyhrajete dva gamy po sobě a pomalu obracíte zápas. Navíc mistrovství světa začalo všem od nuly. Dávali jsme si enormně záležet na prvním utkání s Finy, nohama jsme byli pevně na zemi. Všichni víme, jak moc důležitý zápas to byl. Finy jsme ukopali na nájezdy a upřímně říkám, že jsem najednou cítil úplně jiný tým. Dokázali jsme si, že umíme vyhrát na trestňáky, Dosty odchytal parádní utkání, což taky bylo strašně důležitý. Mít gólmana nebo gólmany ve formě od prvního dne. Pro nás to bylo mnohem důležitější než vyhrát 6:5 nebo podobně divokým skóre.“

Co jiného než obvykle se stalo cestou z Brna? Protože ta změna bila do očí. Anebo zkrátka důležitost šampionátu všechny srovnala?

„Hlavně