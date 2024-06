Zlatý doktor o zlomeném nosu: Krejčík hrál bez prášků! A proč nemá medaili?

U reprezentace působí od roku 2009, na vlastní kůži zažil pražský šampionát před devíti lety, kdy národní tým i s Jaromírem Jágrem skončil čtvrtý. Tentokrát byl u zlata, staral se mimo jiné o Davida Pastrňáka, aktuálně největší českou hvězdu.

„Teď mi přišlo, že byla atmosféra v O2 aréně ještě lepší,“ popisuje uznávaný lékař, který pracuje na Klinice spondylochirurgie ve Fakultní nemocnici v Motole. Jedná se o obor, jenž se zaměřuje na chirurgii páteře. V posledních letech operoval i spoustu profesionálních sportovců.

Co zpětně říkáte na to, že obránce Krejčík byl se zlomeným nosem schopný dohrát semifinále, a hned druhý den naskočit do finále?

„Je vidět, že něco vydrží. On si navíc nevzal jediné analgetikum. Ani poté, co se mu to stalo. Kolega Tonda Chochola mu nos srovnal hned v kabině, protože ho měl nakřivo. Potom jsme mu do nosu dávali tampony. Ale on šel hrát, aniž by si vzal něco na bolest.“

To je běžné?

„Finále hrál taky bez analgetik. Akorát před utkáním nos trochu ledoval, ale jinak neměl nic.“

Jak jste ho ošetřili hned poté, co schytal ránu pukem?

„V kabině na lůžku mu ho Tonda (Chochola) srovnal. Protože nos byl zlomený. Prý