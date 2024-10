Vzpomínky Paláta na zlatou Prahu: se Švýcary v kempu se zasmál, přáli mu

Po čtyřech měsících to na něj dýchne znovu. Ondřej Palát se vrátí do O2 Areny, kde na květnovém mistrovství světa vyrýžoval zlato. Velký triumf slavil celý hokejový národ. Znovu vyjede na pražský led. Jen to bude v barvách New Jersey Devils. Při NHL Global Series proti Buffalo Sabres tady zahájí novou sezonu, ale promítne se mu i spousta zážitků.

„Určitě si na to vzpomenu. Až přijdu do šatny, na tréninku, než začneme hrát. Jak přijde zápas, už to nebudu řešit. Důležité bude získat body, aby se nám povedl vstup do sezony. V tomhle ohledu to bude zápas jako každý jiný. Důležité je hlavně vyhrát,“ řekl 33letý útočník minulý týden při chatu s novináři.

Dá se čekat, že dvojutkání NHL bude mít odlišnou atmosféru. I při nich se snaží publikum v hale rozpumpovat, je to úchvatná show. Ale nefandí se tak bouřlivě, jako když se střetnou výběry dvou zemí nebo v evropských soutěžích, případně když proti celku NHL vyrukuje místní mančaft.

„Tohle se vůbec nedá srovnávat. Už tím, jak se v Praze a Evropě bubnuje, lidi skáčou, jsou na nohou. Každý ligový tým má v hledišti svůj kotel, ostatní se k němu přidají. Jsem sám zvědavý, jak to proběhne tentokrát. A hlavně, kdo bude komu fandit,“ přiznal Palát .

Jako vždycky přijedou z různých koutů světa příznivci obou týmů i jednotlivých hráčů. Předloni při duelech Nashvillu se San Jose seděly na tribuně stovky Švýcarů, kteří se chtěli podívat na Romana Josiho, kvůli Mikaelu Granlundovi vážila cestu až z Oulu na severu Finska početná banda kamarádů a spoluhráčů, s nimiž vyrůstal.

Jakou základnu mohou mít Devils v Česku? „Fakt vůbec netuším. V Buffalu dlouho chytal Dominik Hašek , v Jersey byl zase Patrik Eliáš , potom taky Židla (Marek Židlický) a Jarda ( Jágr ). Troufnu si říct, že bude asi trošku víc dresů Jersey. A jenom z toho důvodu, že tam bylo trošku víc českých hráčů. Ale vážně nevím. Je to jen můj tip,“ odhadoval český lídr Devils.

Asi s úplně jinými pocity se budou do O2 Areny vracet Palátovi švýcarští spoluhráči. Snad kromě Tima Meiera, jenž předloni v Praze začínal sezonu ještě ve stáji San Jose. Kapitán Nico Hischier a obránce Jonas Siegenthaler byli u toho, když český tým s Palátem v sestavě zvítězil ve finále 2:0.

„Jakmile jsme se sešli v kempu, na šampionát jsme vzpomínali. Ale už jsme se nad tím zasmáli. Siegs mi říkal, jak je rád, že budu zase hrát s ním a ne proti němu, nebudu ho napadat a hitovat za bránou. To samé jsem řekl já Nicovi. Že jsem rád, že ho mám v týmu a nemusím si ho pořád hlídat. Nebo on mě. Oba mi k titulu popřáli. Teď už nás čeká jiná práce,“ dodal Palát.

Ve zlatém českém týmu se sešlo několik hráčů, kteří se znali od mládežnických výběrů, ale na mezinárodní scéně nikdy nic nevyhráli. Hodně toho Palát prožil s Radkem Gudasem . Začínali spolu na farmě Tampy Bay v Norfolku, pronikli do NHL. Palát s Lightning získal dva Stanley Cupy, do Prahy se vrátí jako jeden z lídrů New Jersey. Gudas do nového ročníku vstoupí coby nový kapitán Anaheimu. „Gudymu to hrozně přeju. Je skvělý lídr do kabiny, hlavně pro tak mladý tým, jaký mají. Jsem hrozně rád, co se mu povedlo, je to určitě pocta. Přeju mu hlavně dobrou sezonu,“ vzkázal dlouholetému parťákovi.

