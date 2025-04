Hvězda Bostonu David Pastrňák uvažuje o tom, že reprezentaci na MS posílí. Ohledně účasti střelce vítězného gólu z finále loňského šampionátu Pastrňáka byl trenér Radim Rulík dlouho spíše skeptický. Během inspekční cesty v zámoří, z níž se tento týden vrátil, ale dostal od osmadvacetiletého lídra Bostonu pozitivnější informace. „Pokud by postoupili do play off, tak myslím, že to bylo jednoznačné, že ne. Ale v tuhle chvíli a v téhle situaci, jak jsme spolu mluvili… Řeknu to tak, že o tom přemýšlí. Je to pozitivnější. Ale dohoda je taková, že Jirka Šlégr (generální manažer reprezentace) se s ním spojí po konci základní části a všechno se bude řešit až po 16. dubnu,“ uvedl Rulík. Z přípravy se naopak omluvil útočník Dominik Kubalík. Nepojede ani obránce Radko Gudas, který musí po sezoně v NHL na operaci.