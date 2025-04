Pastrňák, Blümel, Hronek, Klapka… Šlégr o verbování posil na MS. Je to adrenalin, říká GM

Pokud se některý z generálních manažerů klubu NHL usmyslí, že o svých hráčích pro MS míní jednat v šest navečer, pro Jiřího Šlégra to v lepším případě znamená půlnoční telefonát, nebo taky ve tři ráno. Ospalost se nepromíjí, po ruce musíte mít jasné argumenty, třeba takové, proč je pro hráče lepší účast na šampionátu než v play off AHL či vysedávání na tribuně při řeži ve Stanley Cupu. V řadě případů je situace okolo českého artiklu zašmodrchaná. A také o tom je rozhovor s nástupcem „zlatého“ GM Petra Nedvěda pro iSport Premium. Ten se čerstvě dohodl na účasti gólmana Karla Vejmelky z Utahu.

Nacházíte se v období, kdy musíte být na telefonu 24 hodin denně, sedí to?

„Je to tak. Pro mě jde o novou věc, ale příjemnou. Když jsem si projížděl seznam generálních manažerů klubů NHL, vyšlo mi z toho, že zhruba tři čtvrtě jich znám osobně. Což je pro mě dobrá zpráva, mám si s nimi, co říci i po, řekněme, lidské stránce. V tomhle směru je to fajn. Hlavní věc je samozřejmě jednání o posilách pro náš národní tým.“

Zájmy reprezentace jsou jasné, druhá strana by zase ráda viděla hráče v play off AHL nebo aby byli k dispozici v případě zranění a pro využití ve Stanley Cupu. Je zapotřebí mít ostré lokty?

„Lokty jsou zbytečné, je to víc o přátelské debatě. Je to dané, pokud si to klub nastaví tak, že chce mít daného hráče pro své účely, tak ho zkrátka nepustí a my s tím nic nezmůžeme. Naším úkolem je vysvětlit manažerům, proč máme zájem o hráče, vyložíme jim situaci, jakou má šanci dostat se na mistrovství světa, a čekáme na odpověď druhé strany.“

Čili čistě diplomatická jednání?

„Rozhodně bych nechtěl jít do ostrého konfliktu, to by k ničemu nevedlo. Vždy je to o vyhodnocení, která soutěž hráče spíš posune. V klubech NHL nerozhoduje jenom generální manažer, ale má k ruce tým lidí, kteří mu podají svůj pohled na věc, my samozřejmě máme také svůj. A čeká se na výsledek.“

Zaznívá od vás vůči GM klubů, že pro českého hráče je víc mistrovství světa než play off na farmě?

„Pokaždé je to otázka, kde dotyčný hráč hraje, jakou má pozici. Zda jde o kluka, který hraje v NHL a má to na hraně dolů na farmu, anebo hraje v NHL pravidelně, ale klub ho vidí v nějaké roli na farmě. Je to individuální.“

U Jiřího Kulicha je hodně specifická situace, je žádán v AHL v týmu Rochesteru. Jak to dopadne v jeho případě?

„Já se hlavně domnívám, že byl nešťastný rozhovor Venci Prospala.